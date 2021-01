Fondi Vera apre la Campagna Tesseramento 2021 e presenta la sua struttura

Fondi Vera è ufficialmente un Movimento di Partecipazione Politica. E questa mattina, nella Sede di Via Roma 64, è stato presentato il suo Direttivo, alla presenza degli organi di stampa ed in diretta sui canali social di Fondi Vera. “Un altro giorno importante nel nostro percorso” lo ha ribattezzato la Portavoce Valentina Tuccinardi, che ha introdotto l’appuntamento e raccontato il cammino fatto da Fondi Vera finora, illustrato l’Organigramma del Movimento e aperto la Campagna Tesseramento 2021, cui sarà possibile aderire dal 1° Febbraio.

La struttura organizzativa del Movimento sarà guidata dal Presidente Francescopaolo De Arcangelis, che sarà coadiuvato dalla Vice Presidente Tina Di Fazio. Il ruolo di Portavoce, come detto, sarà ricoperto da Valentina Tuccinardi. Francesco Ciccone ed Erman De Arcangelis saranno rispettivamente Coordinatore e Vice Coordinatore di Fondi Vera, Andrea Orticelli rivestirà il ruolo di Tesoriere, Gianluca Ciccone, infine, sarà il Responsabile della Segreteria e della Comunicazione. Del Collegio dei Garanti, invece, faranno parte Giuseppe Capotosto, Paola Di Biasio, Francesca D’Onofrio, Chiara Esposito (che è intervenuta per un saluto a nome di tutti i componenti del Collegio), Antonio Gistro, Alessio Loborgo e Milena Trani.

Il Presidente De Arcangelis ha ringraziato tutta la Comunità per la fiducia, e per il lavoro finalizzato alla stesura dello Statuto ed i soci che lo scorso 12 Gennaio hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo del Movimento, specificando come “ognuno possa esprimere la propria opinione ed aiutare Fondi Vera a costruire una Città migliore”, invitando al confronto tutti coloro che desidereranno conoscere da vicino la nostra realtà. “Raccogliamo la sfida perché la Politica è costruzione della Città ideale, e tutto questo va fatto con il coinvolgimento di ogni singolo Cittadino” ha detto De Arcangelis.

Durante l’incontro è intervenuto anche il Consigliere Comunale Francesco Ciccone che ne ha approfittato per stilare un bilancio dei “primi cento giorni” di Amministrazione Maschietto, soffermandosi in particolare sulla compattezza delle forze di Opposizione, sulle proposte costruttive avanzate ma puntualmente rispedite al mittente dalla maggioranza e su alcuni temi di strettissima attualità che vedono Fondi Vera in prima linea: “Adesso dobbiamo trasformare il consenso in Partecipazione”. Ciccone ha ringraziato in particolare Francescopaolo De Arcangelis e Francesca D’Onofrio per il lavoro portato avanti nell’elaborazione dello Statuto.