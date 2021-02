Droga: aggravamento della misura cautelare per un uomo di 55 anni di Fondi

E' stata eseguita il giorno 2 febbraio una custodia cautelare in carcere da parte degli agenti del Commissariato di polizia di Fondi. Si tratta di un pluripregiudicato per reati di droga, attualmente ristretto agli arresti domiciliari in una roulotte posizionata in un terreno poco fuori l’area urbana, un posto in cui è facile eludere i controlli delle forze dell’ordine.

Pertanto, su segnalazione del Commissariato di P.S. Fondi, la Corte d’Appello di Roma ha disposto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, ove il 55enne è già stato condotto.