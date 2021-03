Giovedì 4 marzo filo diretto con il consigliere Francesco Ciccone

Dal 4 Marzo, ogni Giovedì, alle ore 19.30 il nostro Consigliere Comunale Francesco Ciccone incontrerà virtualmente i Cittadini con una Diretta sulla Pagina Facebook di Fondi Vera. Un modo per restare in contatto, rispondere alle domande, raccogliere segnalazioni e suggerimenti. Un’occasione per essere aggiornati sulle ultime attività in Consiglio Comunale ed un’opportunità per tutti coloro che vorranno dialogare con il Consigliere Comunale e conoscere meglio le iniziative del nostro Movimento di Partecipazione Politica. Per porre domande a Francesco Ciccone sarà necessario scrivere all'indirizzo di posta elettronica info@fondivera.it.

Ne danno notizia il Presidente Francescopaolo De Arcangelis e la Portavoce Valentina Tuccinardi: "Fondi Vera vuole essere Partecipazione, e per questo motivo stiamo predisponendo una serie di iniziative che favoriscono il coinvolgimento della cittadinanza. Una di queste è il Filo Diretto, ma altrettanto importanti sono i Gruppi di Lavoro tematici cui possono prendere parte anche amici e sostenitori che non sono iscritti al Movimento. Nelle prossime settimane, inoltre, allestiremo un gazebo informativo nel Centro Storico per incontrare i Cittadini".