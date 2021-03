Cade e si ferisce nell'uliveto: anziano scomparso da ore trovato da vigili del fuoco e carabinieri

Nella decorsa notte, in Fondi (Lt), a conclusione di una breve battuta di ricerca, condotta da militari della locale tenenza carabinieri e da personale dei vigili del fuoco di terracina, nell’ambito del piano provinciale per la ricerca di persone scomparse, veniva rintracciato in quella località’ “ Sant'oliva ”, un 80 enne di Itri (LT), pensionato, il quale nel pomeriggio di ieri si era allontanato dalla propria abitazione, alla ricerca di asparagi. L’uomo – localizzato nei pressi di un oliveto, in lieve stato confusionale e con abrasioni al viso, dovute ad una caduta – veniva raggiunto, soccorso e successivamente visitato dai sanitari del 118.