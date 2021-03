Sgravi fiscali: l'amministrazione di Fondi risponde alle richieste della Confcommercio Lazio Sud

Dopo l'intervento del presidente di Confcommercio Lazio Sud Vincenzo Di Lucia, che in una lettera ha chiesto sgravi fiscali per le attività in difficoltà, è arrivata tempestiva la risposta dell'amministrazione comunale di Fondi.

Riceviamo e pubblichiamo la risposta firmata dal sindaco Beniamino Maschietto e dall'assessore alle Attività Produttive del Comune di Fondi Stefania Stravato.

Spett.le Confcommercio Imprese per l'Italia Lazio Sud,

l’impegno che da sempre dimostrate a favore delle imprese, e dei commercianti in particolare, vi colloca quale organismo essenziale nella crescita del tessuto produttivo del nostro territorio.

Da oltre un anno stiamo fronteggiando un’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio l’economia del Paese e da subito questa Amministrazione, al pari delle precedenti, ha voluto intraprendere un percorso di confronto con tutte le associazioni di categoria per il raggiungimento dell’unico obiettivo comune: lo sviluppo economico della nostra comunità.

Le proposte da voi formulate per l’anno 2021 sono in buona parte gli interventi già adottati dall’Amministrazione comunale per l’anno 2020, ampiamente illustrati e dibattuti nelle diverse riunioni che si sono svolte negli ultimi sei mesi.



In questi giorni stiamo definendo il bilancio di previsione 2021, che è lo strumento economico-finanziario necessario per il funzionamento della macchina amministrativa, e vi assicuro che stiamo ponendo la massima attenzione nella ricerca di maggiori risorse da destinare alla ripartenza delle attività produttive, anche facendo tesoro delle vostre proposte e di quelle pervenute dalle altre sigle associative.

Nello specifico, riteniamo condivisibili i vostri suggerimenti sui quali stiamo già da tempo lavorando. Ci troviamo tuttavia a dover escludere l'intervento richiesto sui parcheggi in quanto non di diretta competenza del Comune.



Certi che ognuno di noi continuerà a fare la propria parte, esprimiamo un sentito ringraziamento all'associazione per il prezioso lavoro di analisi e interlocuzione svolto sul territorio.