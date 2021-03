Bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio per ricordare le vittime del Covid-19

Oggi bandiere a mezz'asta in Comune e al Monumento dei Caduti per ricordare tutte le vittime della pandemia.

Alle 11 anche il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e la giunta, in risposta all'appello del presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani Riccardo Varone, hanno osservato un minuto di silenzio per non dimenticare i 40 cittadini di Fondi e tutti gli italiani che hanno perso la vita a causa del Covid-19.