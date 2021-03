“Facciamo luce sull'endometriosi”: il Castello di Fondi si illumina di giallo

“Facciamo luce sull'endometriosi”: anche il Comune di Fondi aderisce al mese dedicato alla sensibilizzazione e alla conoscenza di questa malattia invisibile che colpisce milioni di donne in tutto il mondo.

A seguito della mozione presentata dai consiglieri Salvatore Venditti (Camminare Insieme), Mariapalma Di Trocchio (Forza Italia) e Tiziana Lippa (Fondi Terra Nostra), approvata all'unanimità nella seduta consiliare del 2 febbraio 2021, è stato deciso di illuminare di giallo un monumento della città. Dal 20 al 27 marzo il Castello diventerà quindi un simbolo di prevenzione e sensibilizzazione.

«Abbiamo scelto – spiega l'assessore alle Politiche Sociali Sonia Notarberardino – il più grande e visibile monumento della città per esprimere, anche iconicamente, la serietà e l'impegno con cui abbiamo accolto la mozione. Per le stesse motivazioni abbiamo inoltre organizzato un incontro in videoconferenza volto a promuovere la conoscenza e la prevenzione di questa patologia invalidante, molto spesso diagnosticata in ritardo proprio perché poco conosciuta. Con questa iniziativa ci proponiamo quindi di sensibilizzare ma anche di dare risposte alle domande di tante donne, dando loro qualche spunto per imparare a riconoscere precocemente i sintomi».

All'evento, che a causa delle restrizioni anticovid disposte in zona rossa si terrà in streaming, parteciperanno la dottoressa Francesca Lippa, direttore Uoc Ostetricia e Ginecologia Dea I Formia ad Interim e direttore Uoc Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi, la dottoressa Erica Stravato, psicologa clinica, la dottoressa Alda Attinà, biologa nutrizionista e specializzanda in Scienze dell'Alimentazione presso l'Università di Roma Tor Vergata, la dottoressa Sonia Manente, presidente dell'Associazione Endometriosi FVG e l'architetto Miriam Vacca, referente del medesimo sodalizio per l'Italia Centrale.

A moderare il dibattito, che sarà trasmesso in diretta social sui canali Facebook e Youtube del Comune di Fondi sabato 20 marzo alle ore 16:30, il giornalista del quotidiano “Il Messaggero” Giuseppe Mallozzi.

Al termine dei lavori gli utenti che seguiranno il dibattito da casa potranno fare delle domande tra i commenti della diretta che il conduttore sottoporrà all'attenzione dei relatori.

In apertura del dibattito, organizzato in partnership con il Rotaract club Terracina Fondi, interverranno per un breve saluto istituzionale, il sindaco Beniamino Maschietto e le presidenti delle commissioni Sanità e Pari Opportunità Daniela De Bonis e Mariapalma Di Trocchio.