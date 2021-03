Sanità, surroga del consigliere Venditti e Dup: il resoconto di un Consiglio durato oltre 7 ore

Si è aperta con un minuto di raccoglimento in memoria di tutte le vittime del Covid-19 la seduta consiliare di venerdì 19 marzo.

Il presidente della Pubblica Assise Giulio Mastrobattista ha infatti voluto ricordare, a nome dell'assemblea, la Giornata internazionale istituita perricordare tutti coloro che hanno perso la vita a causa dellapandemia.

Lo stesso, su segnalazione del cittadino Daniele Mosconi, ha inoltre ricordato il professor Carlo Macaro, scomparso all'età di 81 anni il 17 marzo 2021 presso l'ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi.

«Il professor Macaro – ha detto il presidente della Pubblica Assise – ha in più sedi descritto la nostra città come un museo a cielo aperto per le sue importantissime opere monumentali e naturali; ha scritto libri, ha partecipato a convegni di importanza nazionale e ci ha insegnato che Fondi è piena di storia e di cultura: valori che noi dobbiamo saper esportare e rappresentare. La fondanità, o meglio, la fondicentricità è qualcosa di prezioso che dobbiamo saper difendere facendo tesoro della lezione di questo nostro concittadino venuto a mancare».