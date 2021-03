Pallamano: l’Hc Banca Popolare di Fondi fa visita al Siena

Tour de force per l’HC Banca Popolare di Fondi. Dopo l’importante vittoria - la prima nella storia - di sabato scorso al Pala Chiarbola di Trieste, nella serata di mercoledì i rossoblù scenderanno nuovamente in campo: in occasione della 6ª giornata di ritorno della Serie A Beretta, infatti, i fondani saranno ospiti dell’Ego Handball Siena.

La formazione toscana, tra i top team della Serie A Beretta nonostante l’addio dell’italo-uruguaiano Marrochi, occupa attualmente la terza posizione in coabitazione con il Bozen e punta a colmare quantomeno il gap con la Raimond Sassari. Ad un maestro della pallamano, Branko Dumnic, è stata affidata una vera e propria corazzata: a difendere i pali bianconeri ci sono Pavani e Leban, due portieri nel giro delle nazionali giovanili, come del resto Kasa, Guggino, Pasini e Bronzo. Al centro del campo i radar sono puntati su due autentici bomber come Nikocevic e il pluriscudettato Gaeta. A completare la forte squadra il pivot Bargelli e l’ultimo arrivato, la giovane ala azzurra Arcieri.

La compagine senese fa della difesa, dell’organizzazione generale e del gioco veloce i propri punto di forza. Una squadra che, senza alcun dubbio, vorrà prontamente riscattare la sconfitta di sabato scorso al Pala Wolf di Merano.

In casa HC Banca Popolare di Fondi, dopo la convincente prestazione e vittoria di Trieste, il morale è sicuramente alto. Tuttavia, si è tornati subito in palestra per recuperare dall’importante dispendio di energie nella trasferta triestina e preparare al meglio il tour de force, in primis la sfida di mercoledì a Siena.

Alla vigilia del match abbiamo raccolto la dichiarazione dell’ala rossoblù, Nestor Pennacchio: “La partita di domani, come tutte quelle che restano da qui alla fine del campionato, sarà una finale. Sicuramente sarà una gara molto intensa dove dobbiamo essere concentrati al massimo fino al fischio finale. Siamo uniti e convinti che, seguendo le indicazioni del mister e giocando da squadra, possiamo raggiungere il nostro obiettivo e a Siena cercheremo di dare continuità alla gara di Trieste, provando a strappare qualche punto”.

La gara tra Ego Handball Siena e HC Banca Popolare di Fondi, diretta dai signori Passeri e Rinaldi, avrà inizio alle 18.00 e sarà trasmessa anche in streaming sulla piattaforma Eleven Sports.