“Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”: le proposte di Fondi Vera

Oggi venerdì 26 Marzo si celebrerà la “Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”, un’iniziativa lanciata dall’emittente radiofonica “Radio2” nel 2005 e spesso e volentieri sostenuta anche in Città da diverse realtà associative.

L’Edizione 2021 è dedicata al “Salto di specie”, l’evoluzione ecologica nel nostro modo di vivere che dobbiamo assolutamente fare per uscire migliori dalla pandemia. L’invito di “M’illumino di Meno” 2021 è proprio raccontare i piccoli e grandi Salti di specie nelle nostre vite. Quelli già fatti e quelli in programma: dalla mobilità all’abitare, dall’alimentazione all’economia circolare. Per un’evoluzione del nostro modo di abitare il pianeta, ognuno di noi è chiamato a diventare più green, più responsabile, più sostenibile, più efficiente, più intelligente, più in armonia con il pianeta. Bisogna fare un salto in avanti: in tanti modi, in tanti ambiti.



E’ salto di specie passare dalle energie fossili alle rinnovabili. E’ salto di specie la mobilità sostenibile. E’ salto di specie il risparmio energetico, è salto di specie il cappotto termico che riduce i consumi di casa, è salto di specie riciclare, ridurre, riconvertire. E’ salto di specie la raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti fino a rifiuti zero. E’ salto di specie l’economia circolare. E’ salto di specie la riduzione degli sprechi alimentari. E’ salto di specie piantare alberi e rendere le città più resilienti. E’ salto di specie consumare meno e meglio, è salto di specie investire eticamente. E’ salto di specie ridurre il consumo di suolo e tutelare il paesaggio.

Il Consigliere Comunale di Fondi Vera, Francesco Ciccone, ha scritto al Sindaco, all'Assessore all'Ambiente ed al Presidente della Commissione Ambiente, invitandoli a tenere in considerazione questi concetti, non solo il prossimo 26 Marzo ma durante tutto il loro mandato ed oltre, contribuendo a diffondere una cultura in tale ambito: