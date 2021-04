A Fondi consegnati 4334 buoni spesa a 321 famiglie della città

È partita questa mattina, come da programma, la consegna dei buoni spesa destinati ai cittadini in situazione di contingente indigenza economica.

Il primo gruppo di ticket (4334 in totale), che allevierà i disagi e le difficoltà di 321 famiglie della città, sarà consegnato entro Pasqua.

«Come previsto dal bando – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l'assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – siamo partiti dalla fascia a reddito zero per poi andare ad aiutare anche chi si trova in momentanea difficoltà a causa della pandemia, delle chiusure e delle restrizioni».