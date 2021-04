“Italexit con Paragone”: domenica gazebo informativo in piazza Matteotti

Si è svolto domenica 18 aprile, a Fondi, in piazza Matteotti, un gazebo informativo del nuovo movimento politico sovranista: “Italexit con Paragone”.

È stato il primo appuntamento di piazza nel sud pontino per ITALEXIT e numerose sono state le persone che si sono avvicinate incuriosite, specialmente per la raccolta firme proposta dal movimento per richiedere le dimissioni di Ursula von der Leyen, attuale Presidente della Commissione europea.