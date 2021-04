"La prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola": lunedì 26 aprile il convegno

Il giorno 26 aprile 2021, dalle ore 16.30 alle ore 18.00, la rete ARETE presenta il Convegno online “LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO A SCUOLA - Strategie e buone pratiche da intraprendere alla luce delle nuove linee di orientamento ministeriali".

ARETE è l’acronimo di A Round E-Table for Education: si tratta di una rete costituita lo scorso anno da neo Dirigenti Scolastici di scuole del I ciclo del Lazio, che, dopo l’inizio della pandemia, hanno sentito l’esigenza di unirsi e condividere pratiche, metodologie, iniziative e riflessioni per ricordare a se stessi e alle comunità scolastiche che, pur nella necessità di gestire l’emergenza sanitaria, la scuola resta un luogo di cultura, istruzione e formazione.

Il Convegno nasce dalla considerazione che la necessità della didattica a distanza porta con sé l’esigenza di affrontare tutti i problemi connessi alla rete e di promuovere un uso sano e consapevole di social e applicazioni varie. Esigenza ancora più forte nelle scuole del I ciclo, visto che molti alunni si affacciano per la prima volta nel mondo digitale.

Il convegno è caratterizzato da interventi di peso, primo fra tutti quello dell’On. Sen. Elena Ferrara, da sempre sensibile al tema del bullismo e del cyberbullismo, tanto da essere la prima firmataria della Legge 71/2017.

Seguono interventi di relatori di grande spessore, come il dott. Riccardo Lancellotti e la prof.ssa Anita De Giusti, rispettivamente Referente Regionale per il bullismo e docente esperta del Nucleo operativo USR Lazio per la prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo, la prof.ssa Giovanna Pini, Presidente del Centro Nazionale contro il Bullismo “BULLI STOP”, l’Assistente Capo Coordinatore Emiliano Farascioni della Polizia Postale e la dott.ssa Martina Ciardiello, della ASL Roma 5, Gruppo Capofila Regione Lazio – Progetto “Verso una Scuola che promuove Salute”.

Al Convegno partecipano i Dirigenti Scolastici e i rappresentanti di 24 Istituti Comprensivi del Lazio, tra cui l'istituto comprensivo Giovanni XXIII di Monte San Biagio-Lenola, nonché esponenti degli Uffici Scolastici Provinciali di Roma, Rieti, Latina, Frosinone e Viterbo e i Sindaci (o loro delegati) dei Comuni in cui si trovano gli Istituti promotori.

Il Convegno è un’occasione di incontro, confronto e riflessione su un tema di grande attualità, affinché si trovino le strategie migliori per promuovere fin dalla tenera età comportamenti improntati al rispetto per se stessi e per gli altri.

Al Convegno seguirà un incontro online in cui l’On. Sen. Elena Ferrara affronterà il delicatissimo tema del bullismo e del cyberbullismo con i docenti e gli alunni delle 24 scuole partecipanti.

Il dirigente scolastico dell' istituto comprensivo Giovanni XXIII di Monte San Biagio Lenola, dott.ssa Clara d'Ari, ritiene che sia il convegno che l’incontro siano un esempio concreto di come la rete possa essere una grande risorsa, se ben usata: grazie ad essa, infatti, possono riunirsi persone di province diverse, ma che si trovano ad affrontare gli stessi problemi.

È soltanto l'inizio di una serie di futuri eventi che la rete di scopo ARETE ha intenzione di proporre.