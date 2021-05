Un Parco aperto (da Giovedì) ed otto aree ancora chiuse al pubblico: non c’è altro da aggiungere

Della nota congiunta a firma dei Consiglieri di maggioranza dobbiamo purtroppo contestare tono e contenuto, considerato che molti Cittadini, ancora nel tardo pomeriggio di ieri (Sabato 8 Maggio), ci hanno inviato numerose fotografie scattate proprio in prossimità di altrettanti parchi pubblici per segnalarne la chiusura. Le immagini che pubblichiamo integralmente sul nostro sito www.fondivera.it parlano da sole, non occorre aggiungere altro.

Non certo, quindi, il desiderio di apparire, piuttosto quello di fare ciò che la Comunità ci chiede e quindi svolgere a pieno il ruolo di forza di Opposizione, ci spinge a raccogliere queste segnalazioni per sollecitare l’Amministrazione Comunale alle riaperture, in sicurezza. Questo i Fondani hanno chiesto a Fondi Vera lo scorso Settembre, ed è quello che continueremo a fare, senza alcun tentennamento, indipendentemente dalle scomposte provocazioni personali, alle quali mai replicheremo, in nessuna sede.

Anche perché questo toglierebbe tempo all’unica cosa che ci sta veramente a cuore, ovvero lavorare per rendere più ampio possibile il dibattito su come fare di Fondi un posto migliore. Eperché siamo fermamente convinti che per far rinascere questa Città, che ha innegabilmente necessità di rinascere, ci sia bisogno di coesione e idee, di Politica e confronto, e non di alimentare sterili “scaramucce”. Non solo ai Fondani queste cose non importano, ma è proprio questo genere di “scambi” che allontana sempre di più i Cittadini dall’unico dibattito a cui veramente teniamo, e cioè come fare per migliorare Fondi.

Chi ha esperienza amministrativa dovrebbe sapere qual è il ruolo che ha l’Opposizione, e quasi non sorprende l’evidente insofferenza che emerge sempre più spesso rispetto alle azioni ed alle proposte di Fondi Vera. Meravigliati nel leggere certi passaggi del Comunicato diramato dalla maggioranza, felici per la riapertura di un unico Parco al momento (tra l’altro nel pomeriggio di Giovedì), confermiamo la nostra richiesta, all’Amministrazione Comunale ed alla Regione Lazio per le aree di sua competenza. Si proceda alla messa in sicurezza ed alla riapertura delle aree verdi e dei parchi gioco ancora chiusi. Lo prevede la legge, ce lo chiedono a gran voce i Fondani.