Operai al lavoro al “Dachau Park”: vuoi vedere che aveva ragione Fondi Vera?

Se questa mattina c’erano operai al lavoro per tagliare l’erba del “Dachau Park”, se lo stesso è avvenuto al Parco Falcone, se risultava aperto dopo tempo il Parco Settecannelle vuol dire semplicemente che avevamo ragione nel denunciare lo stato di abbandono dei luoghi e la chiusura di tutte le aree gioco e gli spazi verdi del territorio di Fondi, ad eccezione del “Maria Pia di Savoia” che ha riaperto i battenti solo giovedì.

Per questo motivo non comprendiamo la reazione scomposta della maggioranza, che pur di fronte alle testimonianze di tanti genitori apparse sui social e la documentazione fotografica che Fondi Vera sta continuando a raccogliere, ha preferito rispondere con toni piccati e attacchi personali piuttosto che fare mea culpa e promettere un immediato intervento, o comunque condividere con la cittadinanza iniziative già pianificate. Con un’aggravante, perché dire che l’area del Palazzetto dello Sport fosse aperta al pubblico e provvedere solo in seguito alla sua bonifica vuol dire aver esposto ad un rischio gli eventuali frequentatori.

Nella giornata di Domenica, ieri e questa mattina abbiamo effettuato ulteriori sopralluoghi e confermiamo quanto dichiarato nel Comunicato dello scorso 7 Maggio e sostenuto a più riprese da mamme e papà che ci hanno inviato segnalazioni e solidarizzato per le accuse ricevute. Le aree di competenza regionale e quelle di competenza comunale sono inaccessibili, negli orari di prevista apertura al pubblico. E l’unico cancello spalancato è quello del Parco Settecannelle, il cancello del “Maria Pia di Savoia” apre solo nelle ore pomeridiane.