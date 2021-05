“Fare Impresa Oggi”: venerdì 28 nuova conferenza di Fondi Vera. Live alle ore 19 su Facebook

Venerdì 28 Maggio, alle ore 19, in Diretta sulla Pagina Facebook del Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera la quinta Conferenza della serie di incontri “Fondi Vera Informa”. Moderato dalla Portavoce, Valentina Tuccinardi, e curato dall’esperto Alessio Saccoccio, l’appuntamento di questa settimana sarà intitolato “Fare Impresa Oggi” e vedrà la partecipazione di tre importanti ospiti. Parliamo dei concittadini Marianna Coscione, Giorgio Iannucci e Antonello Marrocco, imprenditori di diversi settori che offriranno la loro esperienza ed un contributo di idee e suggerimenti a chi vorrà seguire l’incontro.

Marianna è titolare da dieci anni della conosciutissima Libreria “Il Pavone”, ed è quindi un’imprenditrice in ambito culturale. Giorgio è un giovane ed affermato imprenditore ed artigiano, ideatore del marchio “208 Collection Sartoria”, espressione dello stile e dell’eleganza dell’alta Sartoria Italiana, in particolare di quel “Made in Italy” artigianale apprezzato in Italia e nel mondo. Antonello a metà 2010 ha importato il marchio “No+Vello” in Italia, dallo scorso anno Direttore Internazionale e da qualche mese CEO del marchio leader nel mercato dell’epilazione permanente con presenza in più di 15 Paesi al mondo.

Saranno loro ad accompagnare Alessio Saccoccio che in quest’occasione presenterà nel dettaglio “ON, Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero”, l’incentivo promosso da “Invitalia” che sostiene le micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 ed i 35 anni oppure da Donne di tutte le età. Un’opportunità che reputiamo di grande interesse per la Comunità locale.

Per ogni informazione: info@fondivera.it