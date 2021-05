La maggioranza Maschietto sul ripascimento: “Un altro significativo passo in avanti verso la rinascita del litorale di Fondi”

"L’aggiudicazione da parte del Comune di Fondi di altri 200 mila euro per interventi di ripascimento morbido rappresenta una buona notizia per il litorale e per l’intero comparto che, nonostante la persistenza di nemici ostici quali la pandemia e l’erosione, sta facendo importanti e significativi passi in avanti dopo la Bandiera Blu . Siamo inoltre felici di apprendere che il Piano di difesa integrata delle coste del Lazio - commissionato all’Università di Roma Tre, Facoltà di Ingegneria del Mare - è in fase di analisi e procede a passo spedito. Il documento integrale, che dovrà essere ultimato entro la fine del 2021, così come lo stanziamento di un milione e 300 mila euro destinati al litorale di Fondi (di cui il 20% già in fase di erogazione), daranno le risposte che la zona costiera e le imprese turistiche e balneari della città attendono da anni".

Lo dichiarano in una nota i gruppi consiliari di maggioranza Forza Italia, IOSI, Litorale e Sviluppo Fondano, Democrazia Cristiana e Noi per Fondi.

"Lo stanziamento a favore del Comune di Fondi, il terzo importante nell’arco di pochi anni per contrastare un fenomeno di non semplice risoluzione, è il risultato - proseguono - di un lavoro costante e sinergico dell’attuale amministrazione, della precedente e dei referenti politici, al livello regionale, nazionale ed europeo. Un sentito ringraziamento va, in particolare, al senatore nonché coordinatore regionale di Forza Italia Claudio Fazzone e al consigliere regionale Giuseppe Simeone, da sempre sensibili al tema dell’erosione che da anni sta mettendo a dura prova il litorale di Fondi.

Lo scorso gennaio, al fine di “intervenire celermente per evitare che tutto il settore del turismo balneare e l’indotto economico ad esso collegato continuasse a vivere in uno stato di emergenza strutturale”, è stato infatti approvato in Consiglio regionale un ordine del giorno, presentato dal consigliere Simeone al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, per il ripascimento della zona tra il confine con il comune di Sperlonga e il canale Sant’Anastasia nel comune di Fondi.

Un atto, quello citato, che ha impegnato il presidente Zingaretti a mettere in atto tutte le azioni necessarie per garantire, in tempi brevi, l’avvio delle opere volte al ripascimento del litorale di Fondi.

Il risultato ottenuto è quindi il frutto di un’interlocuzione mai venuta meno, da parte dei rappresentanti di Forza Italia, al livello regionale, nazionale ed europeo. Il senatore Claudio Fazzone, in particolare, preso atto del consistente fenomeno su tutto il territorio provinciale, si è prodigato per porre all’attenzione della Regione la necessità di intervenire celermente. Quest’ultima, da parte sua, si è dimostrata attenta e sensibile alle pressanti richieste arrivate dai comuni costieri.

Il dialogo tra istituzioni è fondamentale per l’ottenimento di risultati concreti e per dare risposte alle attività e alle imprese messe a dura prova, non solo dalla crisi e dalla pandemia, ma anche dalle mareggiate che hanno sottratto centinaia di metri quadrati di spiaggia a chi viveva esclusivamente di turismo balneare".