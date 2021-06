Nuova campagna di adozione cani: Accordo di collaborazione tra il Comune di Monte San Biagio e l'associazione Animalista ALFA

Adozione cani: firmata venerdì la convenzione con l'Associazione Animalista ALFA di Roma ed il Comune di Monte San Biagio. L'intesa è stata siglata alla presenza del Comandante della

Polizia Locale Emilio Boscaro e dell'Assessore Carmine Masiello. Proprio quest'ultimo ne ha fattivamente proposto l'attivazione.

"L'accordo è volto alla promozione di una nuova campagna di adozione dei cani randagi rinvenuti su territorio comunale per limitarne la permanenza presso il canile -ha dichiarato l'assessore Carmine Masiello- bisogna mantenere alta l'attenzione soprattutto vista l'imminenza della stagione estiva, in concomitanza della quale si osserva un puntuale incremento dei fenomeni di abbandono".

Fondamentale è in tal senso il supporto all'iniziativa da parte della Polizia locale. "Lo scopo primario dell'Amministrazione è la promozione continua dell'adozione consapevole dei cani al fine di affidarli nel minor tempo possibile alle cure di una famiglia opportunamente selezionata ed assistita dai volontari -ha affermato il comandante Emilio Boscaro- invitiamo comunque la cittadinanza a concorrere al raggiungimento di questo obiettivo affinchè si affermi ulteriormente l'abitudine di ricercare presso il canile il proprio amico a quattro zampe, limitando fortemente la permanenza in una dimensione che non sia quella familiare".

Il progetto, lo ricordiamo, rientra nella campagna promossa dall'assessorato alle Ambiente - Sanità e Servizi per la salute - Associazionismo del Comune di Monte San Biagio.