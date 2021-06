Viola la misura cautelare: arrestato a Fondi 28enne albanese

Nel corso della serata del 18 giugno, in Fondi (Lt), militari dell ’arma del luogo, in ottemperanza all’ ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla corte d ’appello di Bari, che concordava con le risultanze operative dell’Arma, traevano in arresto un 28enne albanese, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Il prevenuto è stato ristretto al regime degli arresti domiciliari.