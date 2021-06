Visite guidate e promozione del territorio con l'associazione Onorato II Caetani

Con l’estate l’associazione Onorato II Caetani inizia la sua attività di promozione del territorio e presentazione delle sue tipicità culturali. Si inizia Sabato 26 Giugno, quando l’associazione Onorato II Caetani ospiterà il “Gruppo dei Dodici” associazione di promozione della Via Francigena del Sud, che nell’ambito dei loro periodici percorsi di cammino per la Francigena, faranno un percorso di conoscenza del territorio di Fondi, passando per il Monastero San Magno e facendo sosta presso il Santuario della Madonna della Rocca, sul Monte Arcano, dove è presente un pregevole disegno della Madonna di origine paleocristiana.

Poi Domenica 4 Luglio, con la premiazione intitolata a Onorato II Caetani, all’interno della “IV Mostra d'arte e pittura contemporanea Fondi” nel cui contesto l’associazione sarà parte attiva, collaborando con l’associazione “Ars et Vis” per la buona riuscita dell’evento.

Inoltre Mercoledì 7 Luglio alle 21,00 con una visita guidata serale della città di Fondi, alla scoperta dei luoghi che hanno visto passeggiare Onorato II Caetani, Giulia Gonzaga, Anna Carafa, Goethe, che sono stati i luoghi di infanzia di Giuseppe e Pasqualino De Santis, ricordati nelle liriche di Libero De Libero, nei quadri di Domenico Purificato. Con una guida autorizzata, nel rispetto delle regole di distanziamento, si visiteranno i principali monumenti della città, e anche quelli meno noti, nella magia della notte, per una esperienza unica, come è unica la città di Fondi.

Si ripeterà poi Domenica 11, questa volta alle 11 di mattina, per consentire di avere una conoscenza nuova, non solo mare, ma cultura, piacere della visita, che consenta di vivere una esperienza nuova e appagante. La quota per partecipare alla visita è 10 Euro per adulti, ragazzi under 10 5 Euro. Per contatti via whatsapp 3294927182 oppure via email a associazioneonorato2caetani@gmail.com.