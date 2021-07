Il gruppo “Da Pino” a Tumulito si espande con “Movida”, nuovo locale (pub, birreria, braceria) sul litorale

Nuovo tassello per lo stabilimento balneare “Da Pino” a Tumulito, sul litorale di Fondi, che si espande aprendo “Movida”: nuovo pub, birreria, braceria e cocktail bar. Il team, già punto di riferimento per l’intrattenimento serale, si espande aprendo una nuova attività che ambisce a diventare un punto di riferimento per gli amanti della movida vista mare e del divertimento dopo il tramonto.

L’inaugurazione è in programma giovedì 22 luglio a partire dalle ore 20:00.

Presso il nuovo locale “Movida” si potranno gustare ottimi piatti a base di carne alla brace, accompagnati da buona birra alla spina e deliziosi cocktail.

Un nuovo punto di riferimento per le serate estive sul litorale fondano per turisti, cittadini, giovani e famiglie.

“Movida” si trova in zona Tumulito, in via guado 190. Per info e prenotazioni è possibile chiamare il numero 379-2744272.