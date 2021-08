"Adotta un Torpedino": gli agricoltori della Piana di Fondi sempre più vicini all'agricoltura solidale

Con “Adotta un Torpedino”, tutte vendute le 6000 piantine di pomodoro offerte anche quest'anno dai produttori della Piana di Fondi per contribuire a sostenere, di concerto con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Fondi, le attività benefiche di due importanti realtà non profit del territorio: il centro diurno per disabili adulti L'Allegra Brigata e il centro culturale Il Cortile dell’Aquinate.

Sono bastate infatti poche ore per esaurire tutti i plateau disponibili, con richieste arrivate perfino da oltremanica, a dimostrazione di quanto il mini sanmarzano del basso Lazio sia ormai amato e apprezzato anche al di fuori dei confini nazionali.

“Siamo stati talmente travolti dalle richieste da non riuscire nemmeno a partire con la campagna pubblicitaria – commenta l’amministratore della Torped ino srl, Mariano Di Vito - A piacere ai nostri estimatori non solo l'opportunità di assicurarsi un prodotto unico, ma anche quella di aiutare concretamente ed essere solidali con chi è meno fortunato di noi”.

Un'occasione dunque per far passare la cultura del cibo attraverso percorsi virtuosi e sostenibili tali da non disperdere la ricchezza agricola esclusiva di questa porzione del Lazio meridionale e proteggere allo stesso tempo anche il tessuto sociale nella sua interezza soprattutto dopo la pandemia.

“Oggi più che mai fare del bene è una necessità perché il sociale è davvero un'opportunità per tutti, aziende e cittadini, e mi piacerebbe che anche altri imprenditori seguissero il nostro esempio"

ha continuato Mariano Di Vito nel sottolineare anche quanto il pomodoro Torpedino sia riuscito negli anni a farsi interprete della storia, delle tradizioni e dell'ambiente in cui viene prodotto e coltivato con un occhio sempre più attento alla salvaguardia del suolo e all'ottimizzazione delle risorse idriche.

Opportunità e sfide che con il progetto “Adotta un Torpedino”, si traducono anche in una partecipata opera di solidarietà volta all'inclusione dei più deboli attraverso programmi agili e di interazione come quelli messi a punto quest'anno dai due centri diurni beneficiari dei proventi.

“Siamo felicissimi che aziende così radicate nella nostra realtà come Torpedino – commenta l’Assessore alle politiche sociali Sonia Notarberadino - si adoperino in forme d’imprenditoria etica attraverso piccoli gesti che però possono contribuire in maniera significativa a far sentire le persone bisognose di aiuto parte attiva della comunità. Esempio per tutti il progetto di agricoltura solidale fortemente voluto dalla psicologa e psicoterapeuta Angela Carnevale per favorire l’inserimento lavorativo di alcuni dei 30 ragazzi con abilità differenti che quotidianamente trovano ospitalità all’Allegra Brigata. Ad essere coltivati, oltre a pomodori, melanzane e frutti di bosco, anche una piccola produzione di asparagi destinata al consumo interno. Il Centro, gestito dalla Cooperativa sociale Astrolabio, si è infatti specializzato nello sviluppo di attività socio-educative e riabilitative finalizzate a stimolare le capacità residue di questi soggetti con l’obiettivo di restituire loro fiducia e autostima".

Socializzazione, accoglienza e apertura al dialogo che sono anche alla base del lavoro svolto dal Centro culturale il Cortile dell’Aquinate tramite l'aiuto allo studio per bambini e ragazzi multietnici e corsi di italiano a donne extracomunitarie. “Siamo entusiasti di essere tra i beneficiari del progetto Adotta un Torpedino che proprio per la sua straordinaria semplicità può far conoscere le eccellenze della città di Fondi in tutt’Italia – dichiara Suor Florenza Alcamo, siciliana di origine ma laziale di adozione, da anni impegnata nel volontariato della cultura. Grazie al ricavato delle piantine potrà far partire i campi scuola in programma per il mese di agosto e sostenere le spese per l'acquisto di microfoni e casse acustiche. A supportarla nelle attività più di 70 ragazzi provenienti dagli istituti superiori Pacinotti e Libero De Libero che quotidianamente si alternano nel doposcuola e nei laboratori ludico-ricreativi riservati ai più piccoli.

Alla base dell'iniziativa lanciata per la quinta stagione consecutiva dai produttori del Torpedino, la promozione di una nuova forma d’imprenditoria etica sviluppata sulla generosità del fare contadino, capace di restituire sapore alla vita e diffondere emozioni che riportano al piacere del ricordo e all'orgoglio di una terra generosa dalla quale prendere esempio per un messaggio di speranza e solidarietà.

Considerato il primo pomodoro a marchio del Lazio, il Torpedino è una delle proposte più innovative nel panorama orticolo italiano. Una produzione di nicchia esclusiva della Piana di Fondi che coinvolge un gruppo affiatatissimo di produttori locali uniti dalla passione per la qualità e per le buone pratiche agricole che vedono oggi il Torpedino protagonista anche di uno studio condotto dal Crea, dall'Università di Tor Vergata e dalla Regione Lazio per il miglioramento qualitativo attraverso l'ottimizzazione delle risorse idriche e la salvaguardia del suolo. Attualmente il Torpedino vanta una produzione di circa 4.000 quintali all'anno rivelandosi un’eccellenza del territorio pontino e un prodotto portabandiera del Mercato di Fondi che sta raccogliendo pieno consenso tra chef e amanti della buona tavola.