Area Fitness Iside Bene Comune: domani alle 15:30 la consegna dell’area all’associazione “il Magazzino” aggiudicataria del bando

Si terrà domani alle 15:30 l’evento di consegna dell’area fitness “Iside” all’associazione “il Magazzino” di Fondi, durante l’evento verrà sottoscritto il patto di collaborazione tra l’Ente Parco e l’associazione finalizzato alla gestione dell’area.

Si tratta di un’area importante che in questi anni non è stato possibile rendere fruibile in modo continuo a causa della pandemia molto apprezzata dai cultori dell’attività all’aria aperta, dagli sportivi e dalle famiglie.

L’area è stata oggetto di atti vandalici che hanno impedito la riapertura, grazie alla collaborazione dell’assessorato allo sport del comune di Fondi è stato possibile realizzare l’impianto di videosorveglianza che ha rappresentato la condizione essenziale per consentire la riapertura in sicurezza.

L’Ente parco ha individuato attraverso un bando pubblico un’associazione con la quale sottoscrivere un patto di collaborazione che consentirà la riapertura dell’area fitness al pubblico e, soprattutto, la continuità nella manutenzione.

L’evento si terrà domani, 22 dicembre, alle ore 15:30 presso l’area fitness.

Il presente comunicato vale anche come invito.