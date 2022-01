Tre incontri dedicati alla fauna selvatica nel Parco Monti Ausoni aperti alla partecipazione di tutti

Prosegue il programma degli incontri dedicati alla fauna selvatica, nell’ambito dell’iniziativa “Natale nei Parchi”, promossa dalla Direzione Ambiente della Regione Lazio e dal Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Tre gli incontri proposti aperti alla partecipazione libera di tutte e tutti, che si stanno svolgendo nel rispetto delle norme vigenti per la prevenzione del Covid-19.

Il primo incontro sui Chirotteri si è tenuto il 29 dicembre scorso a Villa Placitelli a Fondi: “Oltre al bue e all’asinello c’era pure un pipistrello…” con Alessandra Tomassini, naturalista di Tutela Pipistrelli onlus.

Il secondo incontro sulle Libellule è previsto per martedì 4 gennaio 2022 alle ore 16,00 a Falvaterra FR - Sala delle Grotte di Rio Obaco: “Racconti di volo” con Emanuela Avellinese, naturalista.

Il terzo incontro sugli Uccelli si svolgerà mercoledì 5 gennaio 2022 alle ore 10:00

A Fondi LT - Villa Placitelli: “Birdwatching nel Sud Pontino” con Gastone Gaiba naturalista della LIPU di Latina.

Tre i naturalisti esperti coinvolti che appassioneranno i partecipanti nell’affascinante mondo della fauna selvatica.

Tre appuntamenti formativi che, oltre a fornire informazioni e conoscenze scientifiche, - fa rilevare il Dott. Lucio De Filippis Direttore dell’Ente Parco - hanno l’obiettivo di stimolare un confronto per ragionare insieme su un sempre più necessario ripensamento per quanto attiene il rapporto uomo/animale e su alcuni aspetti di noi stessi in relazione agli animali, il rispetto e la tutela degli habitat.