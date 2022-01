Al via il 2022 della Virtus Fondi Calcio a 5

Il 17 e 18 dicembre 2021 sono stati, senza alcun dubbio, il giro di boa della stagione agonistica della Virtus Fondi Calcio a 5: non è da tutti, infatti, qualificarsi alla Final Four di Coppa Italia al “secondo” anno di Serie C e per tutto il club rossoblù ciò rappresenta un motivo d’orgoglio.

Nella trasferta di Montefiascone, seppur perdendo 4-2, le ragazze di mister Ercole hanno giocato un’ottima prova in semifinale contro l’LS10, la formazione che ha poi vinto la manifestazione. Una partita giocata alla pari dalle fondane, che hanno provato a trovare la via del gol in tutti i modi, ma un po' di sfortuna e soprattutto la bravura delle esperte avversarie hanno negato la gioia della finale.

Quella della Final Four è stata una bellissima esperienza per le ragazze, ma per tutta la società - commenta il direttore sportivo fondano, Fabrizio Beronesi -. Da Montefiascone stiamo gettando le basi per il nostro futuro, poiché da quella esperienza non si può che apprendere. Il gruppo si è amalgamato ancor di più, abbiamo conosciuto ragazze e dirigenze di altre formazioni e abbiamo visto società più esperte come lavorano in questi contesti. Per questo sono molto fiducioso per il futuro rossoblù.

Futuro che è molto vicino e risponde al nome di Trastevere Calcio. Proprio sul campo delle capitoline, battute nettamente ai Quarti di Finale di Coppa Italia, faranno il proprio esordio del 2022 (sabato 8 gennaio alle ore 19:00) le ragazze di mister Ercole.

Il Trastevere è una squadra che conosciamo bene, poiché l’abbiamo affrontata esattamente un mese fa in Coppa Italia - continua Beronesi -. Proprio per questo sappiamo che bisogna fare attenzione, in primis perché le trasteverine vorranno rifarsi del netto 0-7 subito in Coppa.

Il dirigente fondano ha anche commentato la prima parte di stagione:

Come società siamo contenti di quanto hanno fatto le ragazze fino a questo momento. È vero che abbiamo letteralmente gettato al vento qualche punto in gare abbordabili, ma la squadra è stata altrettanto brava a fare punti pesanti con squadre blasonate. Il gioco c’è, il tocco di mister Ercole si vede, l’amalgama cresce…cosa chiedere di più alle ragazze? Di essere più ciniche sotto porta e chiudere prima le partite, in modo da mettere in cascina più punti e provare a qualificarci per i Play Off che, devo dire il vero, sono sicuramente alla nostra portata.

Il Direttore Sportivo rossoblù, infine, ha lasciato trasparire anche qualcosa sul mercato: