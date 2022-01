Il segretario comunale da ragione al capogruppo di Fratelli d'Italia sulla violazione del regolamento degli organi comunali

Lo scorso 20 gennaio, il Segretario Generale Avv. Anna Maciariello si è pronunciato in relazione alla richiesta di parere di legittimità formulata, il 06 gennaio 2022, dal consigliere comunale di Fondi, Stefano Enea Guido Marcucci, in qualità di capogruppo di Fratelli d'Italia di Fondi, relativamente al mancato rispetto dell'art.16 commi 4 e 5 del Regolamento degli Organi Comunali da parte del Sindaco e dei membri della Giunta.

Il Segretario Comunale ha dato ragione al Capogruppo Marcucci riferendo testualmente: “.. in riscontro alla sua in oggetto, la scrivente ritiene che alle interpellanze, sia dato seguito come da indicazione regolamentare da lei prospettato..”.

In merito a tale risposta, il capogruppo Marcucci ha inviato, al Segretario Comunale ed informando anche il Prefetto di Latina dottor Maurizio Falco, una nota in cui ha ringraziato l'avv. Anna Maciariello e le ha chiesto maggiori garanzie in futuro riguardo il rispetto del Regolamento degli Organi Comunali.

Vista la palese violazione del Regolamento degli Organi Comunali, come anche confermato dal Segretario Generale, sono stato costretto ad intervenire ufficialmente per il rispetto dei diritti di consigliere comunale di opposizione – dichiara il capogruppo Stefano Marcucci - Fortunatamente, dopo aver informato il Prefetto di Latina, ho ricevuto risposta scritta alle interpellanze presentate ormai mesi fa, così come è avvenuto anche per altri consiglieri comunali di opposizione.

Il consigliere di opposizione e capogruppo di Fratelli d'Italia di Fondi ha dunque formalmente invitato il Segretario Generale a garantire e vigilare che in futuro tali comportamenti e violazioni non si ripetano più, nel rispetto rigoroso del Regolamento degli Organi Comunali, onde evitare di dover nuovamente allertarla, unitamente al Prefetto di Latina dottor Maurizio Falco, a tutela dei diritti dei consiglieri comunali e del corretto andamento delle regole democratiche di un Comune.