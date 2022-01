Rinnovato il Collegio dei Revisori dei Conti: ieri mattina l’insediamento

Si è insediato oggi il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti composto da Ivano Di Matteo, presidente eletto nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, Roberto Pietrobono e Francesco Lanzi, membri sorteggiati dalla Prefettura.

La triade, chiamata a vigilare sulla regolarità contabile e finanziaria dell’Ente, ha incontrato questa mattina il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e la dirigente del Settore Tommasina Biondino che hanno formulato ai professionisti i migliori auguri per l’importante incarico ricevuto. Il Collegio dei Revisori, come previsto dalla normativa di riferimento, resterà in carica fino al 2025.