La capolista Teramo passa in casa dell'HC Fidaleo

Il livello di difficoltà del match era alto in partenza, poi l’infortunio di Saraca durante il primo tempo (distorsione alla caviglia) e quello di D’Ambrosio (che però, stringendo i denti, è riuscita a rimanere in campo) hanno aumentato ancor di più la difficoltà. Al termine dei 60’, l’esperta capolista Teramo aveva la meglio sulle fondane con il risultato di 21-32.

A metà primo tempo, le ragazze di mister La Brecciosa – trascinate, a suon di reti, dall’esperta Palarie – piazzavano subito il break decisivo e si portavano sul +8 (3-11). Le padrone di casa cercavano di fare del loro meglio, ma sin dall’inizio sembrava essere una giornata negativa e le teramane prendevano il largo.

Nella ripresa la musica non cambiava: la formazione ospite allungava e le fondane che, pian piano, cercavano di limitare i danni nel punteggio. Al suono della sirena, che decretava la fine della gara, il tabellone segnava il punteggio di 21-32.

“Cosa dire? Semplicemente ha prevalso la loro esperienza - commenta a fine gara l’allenatrice fondana Plavljanic -. Un po’ tutte le ragazze, a dire il vero, non erano in giornata e poi si sono aggiunti gli infortuni a Saraca e D’Ambrosio che hanno infierito ulteriormente sull’andamento della gara. Devo dire, però, che servono anche gare come questa: abbiamo aggiunto un altro mattone nel percorso della crescita. Dobbiamo solo avere tempo, pazienza e qualche giocatrice in più per proseguire al meglio il nostro percorso.