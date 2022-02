Il 25 febbraio un webinar di “Biblioteche Volanti” su come si legge ai bambini da 0 a 6 anni

Venerdì 25 febbraio 2022, dalle 17:00 alle 19:00, "Biblioteche Volanti", progetto annuale di lettura per l’infanzia dell’Associazione Culturale Leggimi Sempre, in corso da marzo 2021 a Fondi (LT), presenta il webinar gratuito “Leggiamo insieme: le buone pratiche di lettura in età prescolare e scolare” di Raffaele Dicataldo, psicologo dello Sviluppo e dell'Educazione e ricercatore presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova.

Per “Biblioteche Volanti”, manifestazione realizzata grazie al Bando “Leggimi 0-6” del Cepell, con il sostegno del Comune di Fondi e in partenariato con il Sistema Bibliotecario Sud Pontino, la ASL di Latina e la Cooperativa Astrolabio di Fondi, si tratta del terzo momento di formazione sui benefici della lettura in età prescolare, dedicato a docenti ed educatori e, stavolta, anche alle famiglie.

Il webinar si svolgerà su piattaforma Zoom, con numero di partecipanti illimitato, e il link verrà inviato previa iscrizione entro mercoledì 23 febbraio con un messaggio a Leggimi Sempre (e-mail: info.leggimisempre@gmail.com; WhatsApp 328.1337395), indicando il proprio nome e cognome, l’età del proprio bambino (per i genitori) o il nome della scuola o struttura educativa di riferimento (per insegnanti ed educatori).

Raffaele Dicataldo, che di “Biblioteche Volanti” è consulente scientifico sotto la responsabilità della dr.ssa Maja Roch (Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova), nell’incontro del 25 febbraio proporrà strumenti e strategie di lettura ad alta voce pensati per i bambini nell’età dello sviluppo, da 0 a 6 anni.

Dopo un’introduzione sugli albi più adatti all’età prescolare e di tipologia varia (illustrati, libri-gioco, libri-repertorio, silent books, musicali, filastrocche, fiabe; albi in simboli CAA/PCS e per bimbi ipovedenti e ciechi, ecc.), l’esperto approfondirà l’importanza della lettura condivisa, ne indicherà le buone pratiche con esempi concreti, e illustrerà alcune ricerche scientifiche sui suoi benefici.

Ampio sarà lo spazio per le domande, anche con riferimento al monitoraggio sulle abitudini di lettura dei bambini di Fondi da 3 a 6 anni, che Dicataldo e Roch stanno conducendo in questi mesi per conto di “Biblioteche Volanti”. Ai partecipanti saranno fornite le slide presentate e verrà inviato un attestato.

Lo sviluppo cognitivo e linguistico del bambino è fortemente influenzato dal contesto in cui il bambino cresce e dalle opportunità educative ricevute - spiega Dicataldo. - Appare dunque fondamentale investire in ricerca e servizi di assistenza ed educazione per la prima infanzia. La partecipazione a questo progetto consente di indagare ed approfondire la tematica delle opportunità educative nel contesto domestico ed extra domestico, al fine di contrastare gli effetti della povertà educativa nella fascia di età 0-6 anni attraverso azioni rivolte verso la promozione di fattori di resilienza, su cui è possibile un intervento da parte di insegnanti, educatori e genitori.

L’incontro online arriva dopo il successo di altri due momenti di formazione di “Biblioteche Volanti”: il webinar “Libri per crescere” di Francesca Tamberlani di Milkbook, esperta di editoria per l’infanzia, rivolto ai docenti e agli educatori (30 aprile 2021) e il seminario, in presenza e online, “Riflessioni sullo sviluppo della comunicazione e del linguaggio nei primi anni di vita” del prof. Andrea Marini dell’Università di Udine, cui hanno partecipato neuropsichiatri infantili, pediatri, psicologi dello sviluppo, logopedisti e terapisti della neuro e psicomotricità di Fondi e di tutta Italia (13 maggio 2021).