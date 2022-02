Il consigliere Francesco Ciccone solidale con Coldiretti che scende in piazza con allevatori e agricoltori contro le speculazioni

I prezzi per le famiglie corrono, ma i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori non riescono neanche a coprire i costi di produzione, con il balzo dei beni energetici che si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole costrette a vendere sottocosto.

Una situazione insostenibile che mette a rischio le forniture alimentari del Paese garantite da 740mila imprese agricole, che non hanno mai smesso di lavorare durante la pandemia ed ora sono strozzate dalle speculazioni. Come ci ricordano Coldiretti Lazio e Coldiretti Latina.

Decine di migliaia di allevatori ed agricoltori lasceranno domattina le campagne per manifestare lungo le strade della Capitale e di tante altre Città, per salvare l’agroalimentare Made in Italy e difendere l’economia, il lavoro ed il territorio. Sarò idealmente al loro fianco - dichiara il Consigliere Comunale di Fondi Vera, Francesco Ciccone.