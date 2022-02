I rossoblu recuperano l’ultima di andata contro l’Atellana

Dopo la vittoria casalinga contro il Girgenti, approfittando della pausa del campionato nazionale di Serie A2, l’HC Banca Popolare di Fondi recupererà l’ultima gara di andata in casa della Gam Enginnering Atellana.

La formazione campana, che occupa attualmente la settima posizione in classifica (8 punti), è reduce dalla sconfitta in Sicilia contro il Darwin Tecnologies Mascalucia. Nonostante ciò, quella allenata da Boglic è una squadra molto giovane e con un gran potenziale: un mix esplosivo di dinamismo, velocità e talento che fa di una difesa mobile e dinamica e delle veloci ripartenze i propri punti di forza. L’uomo di punta è Luigi Arena che, nelle due stagioni agli ordini di mister De Santis, è cresciuto e si è consacrato come uno dei giovani migliori della pallamano italiana, sotto il profilo tecnico e tattico. Insieme all’ex rossoblù, diversi sono i giovani di belle speranze che si stanno mettendo in mostra: il portiere Balasco, i pivot Abbonante e Del Prete, il centrale Liparulo e l’ala-terzino Cirillo. A far da chioccia ai giovanissimi campani ci sono Sall (esperto e forte terzino francese) e il rientrante Frederiksen (terzino danese di passaporto groenlandese), assente nelle partite precedenti per raduno con la propria nazionale in vista delle qualificazione ai mondiali.

L’HC Banca Popolare di Fondi, dopo la buona prova casalinga contro il Girgenti, si sta preparando al meglio per affrontare l’insidiosa trasferta di Aversa. Mister De Santis, per la gara di sabato, dovrà ancora fare a meno del pivot Morreale, mentre sarà sicuramente del match il giovanissimo Speranza. Ancora in forse, invece, i due veterani D’Ettorre e Zizzo. L’ala rossoblù Daniele De Luca ha presentato così la gara di sabato:

Sabato ci aspetta una vera e propria battaglia: giocare in casa dell’Atellana non è facile per nessuno, soprattutto perché sono supportati da una tifoseria calorosa. Ad attenderci, inoltre, ci sarà una squadra molto giovane, talentuosa e che esprime un bel gioco. Per questo motivo il risultato non è affatto scontato. Dal canto nostro ci stiamo preparando al meglio per questa partita e cercheremo di portare a casa questi due punti, continuando così un percorso di crescita, che ci vede migliorare giorno dopo giorno. Forza Handball Club Fondi!

La gara tra Gam Enginnering Atellana e HC Banca Popolare di Fondi, che avrà inizio alle 19.00 presso il Pala Jacazzi di Aversa, sarà diretto dalla coppia arbitrale Potenza-Simone.