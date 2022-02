Fratelli d’Italia continua a battersi per la riapertura del centro per l’impiego

Continua l’impegno del partito di Fratelli d’Italia per la riapertura del Centro per l’Impiego di Fondi. L’ufficio, fondamentale in questo periodo di crisi lavorativa ed economica, è oramai chiuso da diversi anni creando disagi agli utenti che spesso non sanno a chi rivolgersi per espletare pratiche quotidiane.

Già lo scorso anno una delegazione dei consiglieri comunali di opposizione di Fondi (Ciccone, Lippa, Marcucci e Vocella) ha chiesto ed ottenuto di effettuare un sopralluogo all'interno della struttura e, con sgomento, ha verificato la pessima situazione dell’immobile.

E’ stato chiesto ufficialmente più volte all’amministrazione comunale, con interrogazioni a firma prima di Tiziana Lippa e poi di Luigi Vocella, quando l’ufficio verrà riaperto al pubblico e come. Il dato concreto è che, ad oggi, l’ufficio è ancora chiuso e non c’è una data certa di riapertura.

Da qui la richiesta del partito locale di FDI di interessare della questione il Gruppo Regionale di Fratelli d’Italia. Negli scorsi giorni (09 febbraio 2022) è stata depositata in Regione Lazio, firmatario il Capogruppo di Fratelli d’Italia Fabrizio Ghera, una interrogazione per chiedere al Presidente Zingaretti come si intende intervenire per bloccare il depauperamento dell’immobile pubblico dove era ubicato il Centro per l’Impiego.

Cosa ancora più importante è stato richiesto ufficialmente come e quando si interverrà per ripristinare la funzionalità dell'ufficio in presenza (ndr il centro oggi funziona soltanto online) nella vecchia sede o in altra che verrà messa a disposizione dal Comune di Fondi o dalla Regione Lazio.

Il Centro per l’Impiego è un servizio necessario e di primaria importanza atto a sostenere le politiche per il lavoro, l’orientamento e l’aiuto alla ricerca di un’occupazione o di un tirocinio soprattutto in questo periodo così grave per il nostro Paese.

Fratelli d’Italia a Fondi continua il suo impegno al fianco dei cittadini, soprattutto quelli che maggiormente stanno soffrendo per le difficoltà economiche dovute anche alla crisi pandemica.

A gran voce chiediamo che la città di Fondi non si faccia sfuggire anche questo ufficio pubblico che rischia di non riaprire mai più per l’inefficienza dell’Amministrazione Maschietto.