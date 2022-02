L’HC Fidaleo Fondi aspetta l’Erice nel recupero della sesta giornata

Dopo una settimana di stop torna in campo l’HC Fidaleo Fondi che, nel primissimo pomeriggio di sabato, recupererà la gara valida per la sesta giornata di andata contro l’Erice.

Quella siciliana, che occupa attualmente la terza posizione in coabitazione con Conversano e Flavioni Civitavecchia, è fondamentalmente la squadra satellite della formazione che milita nel massimo campionato nazionale (Serie A Beretta). Le arpie arriveranno a Fondi con il chiaro intento di ottenere i due punti e mantenere la piazza d’onore alle spalle delle due corazzate del girone, Teramo e Aretusa.

Dal canto loro, le ragazze dell’HC Fidaleo Fondi - nonostante le innumerevoli difficoltà del momento - stanno lavorando bene per affrontare questa partita e cercare di ottenere il massimo risultato.

Vedo che le ragazze stanno lavorando bene in allenamento - dichiara il tecnico rossoblù Sally Plavljanic -. Mi aspetto il massimo impegno anche durante tutti i 60’ della partita, perché i due punti sono alla nostra portata e non possiamo farceli scappare. Nonostante qualche acciacco e qualche assenza, sono sicura che chi andrà in campo ce la metterà tutta per ottenere il risultato sperato.