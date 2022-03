Sabato 5 marzo “Disuguaglianze e povertà, uno sguardo sul territorio” a palazzo Caetani

Si terrà sabato 5 marzo 2022 alle 17:00 a Fondi, nella Sala Grande di Palazzo Caetani, il primo di due incontri proposti dall’Associazione culturale “Vittorio Bachelet” della diocesi di Gaeta per guardare dentro le povertà e le disuguaglianze innescate o acuite negli anni recenti.

Il primo incontro, organizzato in collaborazione con l'Azione Cattolica diocesana e patrocinato dal Parco Regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, è stato pensato come tappa di avvicinamento per mettere insieme dati e riflessioni sul territorio del sud pontino.

Sono stati invitati a parlare don Alfredo Micalusi, direttore della Caritas diocesana, e Roberto Cecere, segretario provinciale della CISL. Si cercherà di mettere in evidenza, con l'aiuto della moderatrice Federica Centola (Animatrice di Comunità del Progetto Policoro della diocesi di Gaeta), sia le criticità sia le buone pratiche che anche le amministrazioni locali possono mettere in campo, sottolineando come la povertà si presenti sotto varie forme, non solo economica ma anche educativa, affettiva, relazionale.

L’accesso sarà possibile dietro presentazione del green pass con mascherina ffp2. Non è prevista prenotazione.