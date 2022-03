Fai valere la tua Musica: Mercoledì 16 Marzo presentiamo il Bando “LazioSound2022”

La Si chiama “LAZIOSound” il programma di sostegno alla Musica promosso dalla Regione Lazio, nato nel 2019 e giunto quest’anno alla sua terza Edizione dopo lo stop forzato del 2020. Il format continua, dunque, nella sua ricerca dei giovani talenti laziali delle 7 note, allo scopo di fornire un’iniezione di energia e novità nel panorama musicale. Lo fa con Avvisi Pubblici ed un percorso di selezione delle eccellenze artistiche del territorio, con l’obiettivo di promuovere giovani artisti, compositori e cantautori senza limiti di genere.

La deadline del Bando 2022 è fissata per le ore 23.59 del prossimo 27 Marzo 2022. Per questo motivo sarà proprio dedicata alla Presentazione di “LazioSound” l’ottava Conferenza del ciclo “Fondi Vera Informa”, in programma Mercoledì 16 Marzo alle ore 18.30 nella Sede del Movimento in Via Roma al civico 64. Invitiamo a partecipare tutti i giovani musicisti del comprensorio, con un’età tra i 14 ed i 35 anni (non compiuti).