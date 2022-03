I consiglieri di opposizione presentano una mozione per la situazione dell'ospedale

I Gruppi Consiliari di Fratelli d’Italia, Fondi Vera, Riscossa Fondana, La Mia Fondi e Fondi Terra Nostra hanno chiesto nei giorni scorsi la convocazione del Consiglio Comunale di Fondi, in seduta straordinaria, per la discussione di una Mozione sull’Ospedale di Fondi e l'offerta sanitaria del comprensorio.

Si chiede con essa che la massima assise cittadina solleciti il Presidente della Regione Lazio a fornire adeguate rassicurazioni sulle sorti del glorioso nosocomio fondano, da mantenere in funzione e rafforzare, nell’ambito del presidio centro che comprende anche l’Ospedale di Terracina, pur a seguito della approvazione dei progetti dell’Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità. Questo perché le due nuove strutture non possono sostituire un Ospedale per acuti, trattandosi di semplici servizi infermieristici e con pochissimi posti a disposizione.

Nella Mozione, tra le altre cose, viene quindi proposta l'istituzione di un Gruppo di Lavoro comprendente i rappresentanti politici e tecnici indicati dai Comuni del comprensorio del Distretto Centro per la difesa dei due Ospedali ed il loro necessario potenziamento, anche e soprattutto per scongiurare qualsiasi rischio di chiusura.

I Consiglieri Franco Cardinale, Francesco Ciccone, Tiziana Lippa, Stefano Marcucci, Luigi Parisella e Luigi Vocella hanno sottoscritto la richiesta, protocollata lo scorso 4 Marzo, per sottoporla alla discussione dell'intero Consiglio Comunale, auspicando la più ampia condivisione da parte di tutte le forze politiche cittadine.

FIRMATO

Cardinale Franco

Ciccone Francesco

Lippa Tiziana

Marcucci Stefano Enea Guido

Parisella Luigi

Vocella Luigi