Sabato 19 e sabato 26 “Giochiamo che ero un eroe”: passeggiata letteraria con lo scrittore Giorgio Anastasio

Torna a Fondi (LT), nel Parco dell’Appia antica, sabato 19 e sabato 26 marzo 2022 dalle 11:00 alle 12:30, "Giochiamo che ero un eroe", il laboratorio gratuito per piccoli narratori ideato e condotto dallo scrittore di storia e mitologia per bambini Giorgio Anastasio, con l’obiettivo di insegnare a raccontare una storia fin dalla più tenera età.

La prenotazione è obbligatoria, con messaggio e-mail a info.leggimisempre@gmail.com o su WhatsApp (t. 328.1337395). L’evento rispetta le vigenti normative anti Covid.

Le due lezioni-gioco, pensate per bambini di 5 e 6 anni accompagnati dalle loro famiglie, si svolgono nell’ambito del progetto “Biblioteche Volanti”: la manifestazione realizzata da Leggimi Sempre grazie al bando “Leggimi 0-6” del CEPELL (Centro per il Libro e la Lettura), con il sostegno del Comune di Fondi, che dal marzo del 2021, in 12 mesi, ha promosso nella cittadina di Fondi centinaia di momenti e azioni letterarie per gli oltre 2mila bambini in età prescolare, tra letture nelle scuole, nei TSMREE, nei parchi e in teatro, massicce donazioni librarie, seminari e webinar di formazione per famiglie, educatori, docenti, medici e terapisti.

Dopo il successo della prima edizione (a maggio 2021, presso la Biblioteca Comunale “Dan Danino di Sarra”), nel 2022 “Giochiamo che ero un eroe” si sposta all’aperto e assume la forma di una passeggiata letteraria fantastica, nel verdeggiante tratto dell'Appia antica che da Fondi si snoda in direzione di Itri. Stavolta lavagna, gessi, fogli da disegno e pastelli si lasciano a casa: insieme all'autore di “Fondi millenaria”, Terracina mitica" e "Ulisse a Sperlonga", i bambini si tufferanno nell’antichità della “Regina viarum”, scoprendone aneddoti ed eroi, e ne riaffioreranno con spunti narrativi e idee, fino a creare piccoli plot originali, animati da personaggi scaturiti dalla loro stessa immaginazione.

Per chi vorrà, al termine del laboratorio si potrà stare ancora insieme per un pranzo al sacco.

Riferimento: via Appia km 125,8 // Geolocalizzazione: https://goo.gl/maps/mrQLo1FTUbsdrmAy5 .