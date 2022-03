Il sindaco Maschietto incontra l’attore e produttore Giovanni Pannozzo

Proseguono gli incontri del sindaco Beniamino Maschietto con cittadini di Fondi che si sono distinti per meriti sportivi, artistici o professionali. L’ultima gradita visita nell’ufficio con vista sulla città è stata quella di Giovanni Pannozzo, attore, regista e titolare della casa di produzione On Broadway, recentemente balzato agli onori delle cronache per il documentario “S’udivano voci di memoria”. Il film, disponibile su Amazon Prime ed Apple TV dallo scorso dicembre, ha già raccolto, oltre che l’apprezzamento del pubblico, anche ottime recensioni.

Il documentario, interamente girato a Fondi e in particolare nella contrada di San Raffaele, è un omaggio dell’autore alla sua terra d’origine, oltremodo ricco di ricerche, documenti e testimonianze umane.

Il sindaco, nel congratularsi con il giovane artista per il documentario e per la sua carriera, lo ha ringraziato per aver dato visibilità, su canali ormai internazionali come Amazon ed Apple, ad una zona poco conosciuta al di fuori dei confini pontini come San Raffaele ma suggestiva e, a giudicare dal risultato, di grande impatto televisivo e mediatico.

“S’udivano voci di memoria” è disponibile su Prime Video e AppleTV.