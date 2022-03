Convocazione del Consiglio comunale che si terrà domani 23 marzo

Il presidente del Consiglio Giulio Mastrobattista ha convocato una nuova seduta della Pubblica Assise. L’assemblea tornerà a riunirsi, in presenza, presso l’aula consiliare “Luigi Einaudi”, il prossimo mercoledì 23 marzo 2022 alle ore 15:30.

I lavori saranno trasmessi in streaming sulla pagina Facebook "Comune di Fondi" e in diretta radiofonica su Radio Antenna Musica 92,200 MHz. Sono 14, in totale, i punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione verbali seduta precedente;

2) Proroga convenzione tra i comuni di Fondi, Monte San Biagio e Santi Cosma e Damiano disciplinante il funzionamento della Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 37 del d.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s. m. e i.;

3) Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata in carico all'Agenzia Nazionale: Presa d'atto del decreto di destinazione n.11022 del 22/02/2022 e del decreto di destinazione prot. interno n.6223 del 02/02/2022 del Direttore dell'ANBSC, trasferimento al patrimonio indisponibile dell'Ente e contestuale specificazione finalità di destinazione;

4) Regolamento per la determinazione del canone e l'affrancazione dei terreni gravati da livelli ed enfiteusi - Approvazione;

5) Concessione novantanovennale diritto di superficie su aree comunali ad E-Distribuzione SpA per la realizzazione e/o potenziamento di cabine di trasformazione MT/BT a servizio della città;

6) Art.8 DPR 160 del 07/09/2010 e ss.mm.ii. - Intervento da realizzarsi mediante variante urbanistica ai sensi di quanto disposto dal DPR 160 del 07/09/2010 e ss.mm.ii. "Zona LSA-Lavorazioni servizi agrofarmaci con servizi, consulenza e didattica/formazione". Approvazione progetto in variante;

7) Art.8 DPR 160 del 07/09/2010 e ss.mm.ii. - Intervento da realizzarsi mediante variante urbanistica ai sensi di quanto disposto dal DPR 160 del 07/09/2010 e ss.mm.ii. "Zona D per attività di trasformazione e commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli". Approvazione progetto in variante;

8) Mozione presentata con nota prot. 15751 del 25/02/2022. Discussione e approvazione della mozione "No alle discariche a Fondi" (richiesta convocazione straordinaria Consiglio comunale prot. 19086 del 08.03.2022);

9) Mozione presentata con nota prot. 15837 del 25/02/2022. Discussione e approvazione della mozione contro la guerra in Ucraina (richiesta convocazione straordinaria Consiglio comunale prot. 19086 del 08.03.2022);

10) Mozione presentata con nota prot. 16428 del 28/02/2022. Mozione di ferma condanna per l'invasione dell'Ucraina;

11) Mozione presentata con nota prot. 18526 del 04/03/2022. Discussione e approvazione della mozione "Ospedale San Giovanni di Dio e offerta sanitaria del comprensorio" (richiesta convocazione straordinaria Consiglio comunale prot. 19086 del 08.03.2022);

12) Mozione presentata con nota prot. 21164 del 14/03/2022. Mozione contro il rincaro dei carburanti;

13) Istituzione della Commissione consiliare sulla sicurezza urbana- discussione ed approvazione, prot. 21168 del 14.03.2022. (richiesta convocazione straordinaria Consiglio comunale prot. 19086 del 08.03.2022);

14) Interpellanze e interrogazioni (richiesta convocazione straordinaria Consiglio comunale prot. 19086 del 08.03.2022).