Aloe Vera smentisce le gravi dichiarazioni rilasciate dal Consigliere Comunale Salvatore Venditti sui disservizi al cimitero

Con stupore e amarezza leggiamo sul sito web Fondi Notizie le gravissime inesattezze dichiarate, oggi 22 marzo 2022, dal consigliere Comunale di opposizione Salvatore Venditti circa la gestione del Cimitero di Fondi da parte della Cooperativa Aloe Vera (link all'articolo). Parole che non corrispondono alla realtà, e che, per colpire l’amministrazione, finiscono invece per gettare ombre ingiuste su un’azienda che lavora onestamente, in trasparenza pubblica e con alti standard di qualità. Anche nel sociale, con l’inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro

Questa la dichiarazione di Marco Stravato, legale e amministratore della storica Cooperativa Sociale, in riferimento al comunicato firmato da Venditti e pubblicato oggi dal sito di informazione locale.

Nel comunicato-denuncia, Venditti accusa la Cooperativa di avere abbandonato nel cimitero, tra febbraio e settembre del 2021, “materiali di risulta” e “pezzi di marmo rimossi da qualche loculo” e, ciononostante, di aver ricevuto dal Comune, nel 2022, un aumento del compenso per i suoi servizi in appalto. A corredo della denuncia, il consigliere allega fotografie da lui scattate fin quando, a seguito di un esposto a settembre 2021- nel comunicato non si specifica se presentato da lui stesso o da altri - i rifiuti erano stati rimossi.

Anzitutto, smentiamo categoricamente che quei materiali siano stati prodotti dalla nostra Cooperativa - precisa Marco Stravato. - Ci chiediamo anzi come abbia fatto il consigliere Venditti, senza verificare i fatti, a collegarli arbitrariamente al lavoro dei nostri operai. Forse non sa che la “zona esterna” di cui lui parla non è un’area di pertinenza della Cooperativa, ma bensì una zona cantiere, in cui il Comune, dal 2018, sta edificando la parte nuova del Cimitero. Si tratta di uno spazio attualmente non accessibile al pubblico, mentre vi hanno regolare accesso altre imprese, e dove già precedentemente varie ditte avevano depositato materiali di scarto. È fuorviante poi parlare di reato.

In ogni caso, per legge - spiega il legale - depositare rifiuti cosiddetti speciali, ovvero inerti, non tossici né pericolosi, non è reato nel caso delle operazioni cimiteriali assolutamente indifferibili.

Nota a margine: dopo l’esposto, sulle indagini della Procura, ancora in corso, c’è il segreto istruttorio.

Venditti non dovrebbe sapere se sono emersi, oppure no, fatti di rilevanza penale. Come fa ad alludere a un esito penale della vicenda? Gli ricordiamo che è un reato violare il segreto istruttorio di un’indagine preliminare.

Altra incomprensibile falsità dichiarata è il maxi compenso attribuito alla Cooperativa per la gestione del Cimitero: nel suo comunicato, il consigliere di Camminiamo Insieme indica “circa 350.000 euro l’anno”.

Siamo molto curiosi di sapere dove Venditti abbia trovato questo dato fantasioso. Perché, come tutti i cittadini potranno verificare dall’albo pretorio e dalle determine, Nel 2021 la Cooperativa ha fatturato 219.872,2 euro: circa 130.000 euro in meno di quanto scritto dal consigliere. Abbiamo percepito 124.798,13 euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, e 95.074,08 euro per la gestione del cimitero. Altro che, come ironizza Venditti, “dormire sonni tranquilli”: dal nostro primo accesso al cimitero, il 1° luglio 2018, abbiamo sostenuto, lavorando sottocosto, anche tutti i lavori della nuova parte del cimitero, non previsti dalla prima determina di incarico. Soldi mai recuperati. L’integrazione economica, con determina del Comune di febbraio 2022, copre, e solo a decorrere dal 2022, i costi che Aloe Vera sostiene per manutenere il verde e gli spazi cimiteriali anche dei nuovi 4.428 metri quadri aggiuntivi.

Peraltro, secondo il consigliere, Aloe Vera risparmierebbe sul mancato smaltimento dei rifiuti, servizio che però non rientra nel suo incarico: