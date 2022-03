Sabato 2 aprile a Fondi “I 100 anni di Felice Chiusano”

Cento anni fa, come oggi, nasceva a Fondi Felice Chiusano, voce inconfondibile del mitico “Quartetto Cetra”. La Città, a distanza di un secolo, ricorda il suo illustre figlio con un evento in programma sabato 2 aprile, alle ore 18:00, a Palazzo Caetani.

L’evento, organizzato dall’Associazione “Confronto”, con il supporto e la collaborazione dell’Associazione “Giuseppe De Santis”, gode del patrocinio del Comune di Fondi, della Banca Popolare di Fondi, del Sistema Bibliotecario del Sud Pontino, e del Parco Naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Nel corso dell’incontro, moderato dall’autore RAI Mauro Caporiccio, interverranno Valeria Fabrizi e Giorgia Giacobetti, rispettivamente moglie e figlia di Tata Giacobetti, Carlo Savona (figlio di Virgilio e Lucia Mannucci) e Fabio Chiusano (figlio di Felice).

Al ricordo de “I Cetra” come persone e artisti, seguirà un excursus sulla carriera del gruppo a cura di Emmanuel Grossi, storico della pubblicità televisiva e cinematografica italiana nonché storico dello spettacolo presso il Centro Sperimentale di Cinematografia.

Il Quartetto Cetra – ricorda Carlo Alberoni – oltre ad aver conosciuto successo e popolarità in maniera praticamente ininterrotta dalla fine degli anni Quaranta fino alla scomparsa di Giacobetti nel 1988 e ad aver scritto un prezioso capitolo della storia della musica italiana, rappresenta anche un’importantissima pagina della storia di Fondi, non solo in quanto città di Felice Chiusano ma anche per lo storico concerto del 1986 in Piazza De Gasperi. Un evento, quest’ultimo, senza dubbio memorabile, che richiamò migliaia di spettatori accorsi da tutta Italia per assistere allo spettacolo. Nel corso del pomeriggio dedicato a Felice Chiusano, saranno naturalmente ricordati anche Lucia Mannucci e Virgilio Savona ma un momento particolare sarà dedicato a Giovanni “Tata” Giacobetti, il cui centenario dalla nascita ricorre il prossimo 24 giugno.