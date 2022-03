Ancora una vittoria per L'HC Banca Popolare di Fondi contro l'Haenna

Quindicesima vittoria su sedici gare per l’HC Banca Popolare di Fondi che, nel tardo pomeriggio di sabato, ha superato l’Orlando Pallamano Haenna tra le mura amiche e si è portata a quota 30 punti in classifica.

Una partita non bellissima, molto spezzettata, dove gli attacchi hanno avuto di gran lunga la meglio sulle difese e con un’HC Banca Popolare di Fondi sempre in controllo che non riusciva, però, ad allungare definitivamente. Un match utile, considerate anche le tante assenze tra i fondani, per dare minutaggio anche ai più giovani e ai meno impiegati fino a questo momento. Come già previsto alla vigilia, infatti, i rossoblù arrivavano alla gara di sabato in formazione rimaneggiata. Mister De Santis, sin dal primo minuto, schierava nel “sette” iniziale le ali (classe 2005) Di Fazio e Livoli e per tutta la gara dava diverso minutaggio ai tanti giovani della rosa: per quasi tutto l’arco del match, tra le fila fondane, vi erano in campo contemporaneamente tra i due e i tre 2005.

Dopo 10’ i padroni di casa erano già sul +4 (7-3), ma gli ennesi non mollavano la presa e si rifacevano sotto (8-6 al 15°). I fondani provavano nuovamente a scappare, ma un Haenna mai domo si portava sul -1 al 20’ (11-10). È proprio sul finire della prima frazione di gioco che D’Ettorre e compagni piazzavano l’allungo decisivo e andavano al riposo sul +4 (18-14).

A inizio ripresa gli uomini di De Santis allungavano subito e a metà tempo erano sul +7 (25-18 prima, 27-20 poi). A quel punto i padroni di casa, in diverse occasioni, avevano la possibilità di chiudere il match ma fallivano diverse ripartenze, facendo sì che la formazione siciliana accorciasse fino al -5 finale (35-30).

Non abbiamo disputato una buona gara - il commento a caldo di mister De Santis. - Purtroppo con questo campionato spezzettato non si riesce a prendere il ritmo gara. Abbiamo bisogno di continuità, ma non abbiamo potuto allenarci bene nelle due settimane e questo in campo si è visto. Ora abbiamo un’altra settimana di stop e questo, sicuramente, non ci fa bene. Dobbiamo lavorare per superare anche queste difficoltà atletiche e mentali.

HC Banca Popolare di Fondi - Orlando Pallamano Haenna 35-30 (P.T. 18-14)

HC Banca Popolare di Fondi: Ciccolella, Panza 1, Orticelli, Vanoli 11, Muccitelli, Antogiovanni, Canete 5, Garcia, Wolf 4, D’Ettorre, Livoli 4, Speranza 1, Trani, Di Fazio 2, Morreale, Dieguez 7. All. De Santis; 2° All. Pinto.

Haenna: Avram, Caruso 3, Guarasci 1, Pisano, Russo 3, Scancarello, Loguasto, Vasapollo, Biondo, Guggino 9, Quattrocchi 3, Guerrero 3, Goyoaga 7. All. Cardaci.

Arbitri: Vasile-Alessandrini.