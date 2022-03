Domenica 3 aprile giornata ecologica al Salto di Fondi

Proseguono le giornate ecologiche promosse dal Comune di Fondi in collaborazione con la società De Vizia Transfer, le associazioni ambientaliste e i residenti delle varie zone interessate. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 3 aprile, al Salto di Fondi, con partenza alle 9:30 dall’isola ecologica di via Covino.

Il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro invitano la cittadinanza a partecipare. In caso di gruppi numerosi, al fine di consentire alla società di portare un adeguato numero di attrezzature, è consigliabile inviare conferma all’indirizzo e-mail urp@comunedifondi.it entro le 13:00 di venerdì.