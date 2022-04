Domenica l'HC Fidaleo Fondi ospite dell'Handball Erice

Ultima trasferta stagionale per l’HC Fidaleo Fondi che, nel primo pomeriggio di domenica 3 aprile, sarà ospite dell’Handball Erice.

La formazione satellite del club che milita in Serie A Beretta occupa, attualmente, la quinta posizione in classifica con due punti di vantaggio sulle fondane. Le arpie, proprio per questo, scenderanno in campo con l’intento di far propria l’intera posta in palio, allontanare Manzo e compagne in classifica e riscattare la sconfitta di misura rimediata al Palazzetto dello Sport di Fondi nella gara di andata.

Anche le ragazze dell’HC Fidaleo Fondi, che stanno lavorando bene per affrontare questa partita, vorrebbero ottenere un risultato positivo per agganciare e superare (per via dello scontro diretto) in classifica la formazione siciliana. Mister Plavljanic, per l’importante trasferta di domenica, recupera in extremis l’estremo difensore Sara Di Fazio e la giovanissima ala destra Viola Di Fazio. Suona la carica, alla vigilia della sfida, Cecilia D’Ambrosio:

Ormai il campionato sta giungendo al capolinea e quella di domenica sarà una partita molto importante dove cercheremo di dare il 100% per portare due punti importanti a casa e continuare a salire in classifica.

La gara tra Erice e HC Fidaleo Fondi avrà inizio alle 15:00 di domenica 3 aprile e sarà diretta dalla coppia arbitrale Pollaci-Nania.