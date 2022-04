L’Associazione “il cielo è di tutti” in piazza il 10 Aprile per l’inclusione

Quella de “Il cielo è di tutti” è una storia nata nel cortile del Centro Riabilitativo “La Valle”, nella Piana di Sant’Agostino a Gaeta, lì dove alcuni genitori si incontrano ogni settimana da un anno mentre aspettano i loro figli concludere le terapie. Una parola dopo l’altra, qualche idea, tanta forza di volontà e voglia di costruire qualcosa di concreto e di efficace: così si è sviluppato il progetto di costituire l’Associazione “Il cielo è di tutti”.

Il nostro è un sodalizio di genitori con bambini fragili che vuole garantire supporto, informazione e inclusione a tutte quelle famiglie che come loro hanno bisogno di un sostegno forte, concreto e quotidiano, specie in quel mare magnum che è il mondo dell’autismo - dichiara Desiree Sacco, la Presidente.

L’Associazione “Il cielo è di tutti” non ha nemmeno un anno di vita e già si è prefissata numerosi obiettivi: tra questi, una raccolta fondi da utilizzare in progetti e attività future attraverso una donazione. In cambio, un dolce uovo di Pasqua con il logo colorato dell’Associazione.

Doppio appuntamento in Piazza Unità d’Italia a Fondi: il primo, lo scorso 3 Aprile, è stato un grande successo e un momento di confronto con le altre realtà associative del territorio del sud pontino.

Si replica Domenica 10 Aprile, dalle ore 9 alle ore 13: ad attendervi ai piedi del Castello Caetani, i soci fondatori dell’Associazione, pronti a confrontarsi con i Cittadini, ad accogliere proposte e progetti per fare rete. “Perché nessuno si salva da solo” conclude la Presidente dell’Associazione