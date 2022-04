La pubblicazione "San Sotero 2022" dedicata interamente al Papa fondano e le iniziative di quest'anno

È stato pubblicato a cura dell'Associazione Pro Loco, in collaborazione con la parrocchia di San Pietro di Fondi e il Comune di Fondi, "Speciale San Sotero" 2022.

Il pieghevole è dedicato al XII pontefice della chiesa cattolica nato a Fondi, il file pdf allegato è anche interattivo e rimanda ai contenuti multimediali di internet.

La versione cartacea sarà disponibile gratuitamente nelle edicole e attività fondane.

Le iniziative in programma quest'anno si svolgeranno venerdì 22 aprile 2022.

Il Liber Pontificalis riporta che Sotero, figlio di Concordio, nacque a Fondi da una famiglia di origini greche, come si evince dal nome che in greco significa “salvatore”.

Il dodicesimo Vescovo di Roma, eletto al soglio petrino nel 167, guidò i cristiani in un periodo funestato dalle sanguinose persecuzioni dell’imperatore Marco Aurelio (161-180) e dal diffondersi del montanismo, un’eresia originaria della Frigia, il cui diffusore, Montano, sosteneva di avere visioni profetiche dettate dallo “Spirito Santo” sul ritorno di Cristo.

A Fondi, terra natia, dove grande è la devozione per il Papa compaesano, sono molte le storie e gli aneddoti che si diffusero nel corso dei secoli.

Papa Sotero fece della misericordia un segno distintivo del suo pontificato, rendendosi protagonista di un gesto rivoluzionario che gli valse l’appellativo di “Papa della carità”: fu il primo Pontefice a porre la Chiesa di Roma a servizio di tutte le chiese in difficoltà disseminate nel mondo. Grazie a lui la carità di Dio prese vita non solo a parole ma con atti veri e concreti, sia a livello finanziario che spirituale. Morì il 22 aprile del 174/175, giorno in cui la Chiesa ne celebra la memoria liturgica.