Fondi Calcio sulla drastica situazione degli impianti sportivi

Siamo in serie difficoltà logistiche in merito alla situazione degli impianti sportivi calcistici della città di Fondi. E’ innegabile che negli anni passati sono state realizzate diverse opere sportive che hanno permesso alla città di Fondi una crescita esponenziale, ma é sotto gli occhi di tutti la mancanza di una continua cura delle strutture realizzate che hanno portato un degrado ed un depauperamento del patrimonio sportivo della città.

Nello specifico la società del Fondi Calcio pone l’attenzione sulla situazione attuale della struttura di Madonna degli Angeli. Il comune di Fondi ha appaltato da diverso tempo lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell’intera struttura, che prevedevano la realizzazione di una piccola tribuna con servizi annessi, ampliamento e raddoppio degli spogliatoi esistenti, e sistemazione del locale caldaia per permettere una maggior efficienza del sistema idrico. Tali lavori regolarmente appaltati, e poi sub-appaltati, sono iniziati nel mese di luglio 2021 con consegna prevista entro la fine dell’anno 2021.

Purtroppo facciamo presente cha ad oggi, ovvero aprile 2022, dopo ben dieci mesi, tali lavori sono stati solamente abbozzati, e sono fermi dal mese di novembre 2021. La scrivente società ha più volte chiesto spiegazioni in merito ai vari componenti dell’amministrazione comunale, a partire dal sindaco Beniamino Maschietto, all’assessore ai lavori pubblici Antonio Ciccarelli, all’assessore allo sport Fabrizio Macaro, al dirigente comunale di riferimento ed addirittura al direttore responsabile dei lavori, ma le risposte sono state sempre le stesse, ovvero “a presto riprenderanno i lavori”.

Ovviamente tale situazione ha generato un aumento delle attività svolte presso la struttura stadio di via Arnale Rosso, con conseguente continuo utilizzo dell’intera struttura, compreso il campo principale, che ha subito uno “stress” da utilizzo, considerata la caratteristica dello stesso, trattandosi di un sintetico misto con erba naturale. Tale struttura richiede una manutenzione costante e soprattutto costosa, per poterlo rendere fruibile. La società inoltre specifica che dal mese di ottobre 2021 non svolge alcun allenamento sul terreno principale dello stadio Purificato, proprio per preservarlo da ulteriore usura, e per questo ha dovuto attrezzarsi per poter svolgere gli allenamenti presso strutture dei comuni limitrofi, con ulteriore aggravio di spese.

Si sottolinea inoltre che i canoni concessori richiesti dal comune di Fondi con estrema puntualità nel mese di dicembre 2021, sono stati regolarmente e puntualmente versati allo stesso comune, anche senza avere a disposizione il campo di Madonna degli Angeli regolarmente inserito nella convenzione in uso alla società. Oltre al manto erboso, lo stadio Domenico Purificato presenta criticità enormi, che abbiamo regolarmente segnalato al comune da diverso tempo, relative soprattutto al maltempo imperversato negli anni 2019 e 2020, che hanno creato danni agli spogliatoi in essere dietro la tribuna ospite, ed attualmente inutilizzabili.

Inoltre i campetti laterali, dove viene svolta l’attività di scuola calcio, presentano da anni problematiche legate ad eventi straordinari. Tra le più rilevanti un forte dislivello del manto erboso del campetto “A” dovuto ad una perdita di acqua debitamente sollecitata e segnalata nel 2020, ma segnalazione rimasta ad oggi inevasa. Solo la disponibilità della società ad effettuare piccoli lavori di manutenzione ordinaria ha evitato il degrado di una struttura situata al centro della nostra città, e per di più abbiamo più volte presentato al comune richiesta di effettuare opere di riqualificazione della struttura da fare a nostre spese, ma non abbiamo mai avuto riscontro effettivo per poterle realizzare.

Al momento però ci preme risolvere il problema della struttura di Madonna degli Angeli, inutilizzabile dall’inizio della stagione in corso. Purtroppo tale struttura ci permette di dirottare gran parte delle nostre attività su di essa, con ulteriore mantenimento della struttura stadio, che preserviamo esclusivamente per eventi ufficiali, come gare di campionato.

Il mancato utilizzo della struttura di Madonna degli Angeli, ha interrotto in parte la graduale crescita della società iniziata dal 2017 con la dipartita del calcio dei grandi e la grande idea di rifondare il calcio fondano partendo dalla base ovvero dal settore giovanile. In poco più di cinque anni siamo arrivati ai vertici del calcio giovanile regionale, un movimento di circa 400 ragazzi, con la scuola calcio elite riconosciuta a livello nazionale,

Ben quattro formazioni elite come under 13, under 14, under 15 ed under 16, due formazioni regionali, under 17 ed under 19 ed una prima squadra ripartita dal nulla ed arrivata subito in 1° categoria e li bloccata a causa della pandemia. Inoltre abbiamo in corso il progetto A.S.T., ovvero area di sviluppo territoriale per il settore giovanile scolastico, che potrebbe sfociare in una manifestazione di interesse per poter portare a Fondi un centro federale, vista la mancanza di tali strutture nella parte bassa della regione, ma tutto questo deve per forza essere supportato da strutture efficienti ed in grado di offrire servizi adeguati a coloro che le frequentano.

Queste poche note non vogliono rappresentare assolutamente una lamentela, ma vogliamo solamente spronare le varie componenti, ognuna per le proprie responsabilità, ad interessarsi alla vicenda dei lavori presso il campo di Madonna degli Angeli, per poterli portare a conclusione il prima possibile e permetterci di poterla usare nel migliore dei modi per il bene dei nostri ragazzi e dell’intera collettività.