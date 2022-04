A distanza di più di un anno il parcheggio è ancora "temporaneamente chiuso per manutenzione urgente"

Il 1° aprile 2021 il parcheggio sotterraneo di Piazza Municipio chiudeva, come comunicato dal Comune di Fondi, per “manutenzione urgente e improcrastinabile”. Nelle settimane precedenti a tale data, senza mai avere risposte dall’amministrazione comunale, avevamo spesso segnalato lo stato di incuria e abbandono in cui versava la struttura. Amministrazione che, negli anni, preferiva chiudere un occhio rispetto a questa situazione incresciosa e diventava così complice del raggruppamento di imprese ATI Ciotola Spa, al quale spettava la gestione e la manutenzione del parcheggio. Al Comune, invece, spettava il compito di controllare e far rispettare il contratto, non andando ad inficiare sulle casse dell’ente.

Ad un privato il Comune ha concesso, per quarant’anni, i diritti di superficie su beni pubblici; l’Amministrazione, in continuità con chi ha stipulato il contratto, sta facendo pagare ai cittadini fondani mutui pluriennali oltre ai costi - tra i più alti della Provincia di Latina - per posteggiare l’auto nella loro stessa città. Tutti questi sacrifici, però, non sono mai stati contraccambiati dalla società concessionaria, la quale viene meno agli obblighi relativi alla manutenzione e tale comportamento, come previsto dal capitolato, potrebbe portare anche alla risoluzione automatica del contratto. Ciò dimostra, ancora una volta, la corresponsabilità dell’amministrazione

Ad oggi il disagio è addirittura maggiore rispetto a quanto denunciato lo scorso anno: se prima avevamo un parcheggio - palesemente non a norma -, ora quel parcheggio non c’è più. Il 2 aprile 2021, il giorno dopo la chiusura, ci eravamo illusi. Attraverso una nota stampa, l’amministrazione comunale dichiarava la chiusura del parcheggio per “manutenzione urgente e improcrastinabile”. Evidentemente abbiamo idee diverse su cosa sia un’urgenza, visto che da dodici mesi il parcheggio risulta chiuso e non sono ancora partiti i lavori di manutenzione.

Nei mesi abbiamo più volte chiesto aggiornamenti, ma abbiamo sempre avuto risposte improvvisate. Durante il consiglio comunale del 20 maggio 2021, il Sindaco Maschietto, rispondendo ad una interpellanza del consigliere Salvatore Venditti, dichiarava che l’indomani avrebbe contattato il responsabile del raggruppamento di imprese:

“Domani mattina abbiamo convocato il Signor Ciotola per un chiarimento e la risoluzione del problema”. Una risposta simile, il consigliere d’opposizione, l’ha ricevuta dal Vice Sindaco e pluriassessore Vincenzo Carnevale nel Consiglio Comunale del 29 luglio: “Siamo in corso di definizione e credo che l’ultimo incontro, il 5 agosto, sarà quello definitivo. Dopo quindici giorni si potrà procedere alla messa in sicurezza”.

I quindici giorni sono passati, il chiarimento e la risoluzione del problema con Ciotola non c’è stato. Durante il consiglio comunale del 15 settembre, infatti, si tornava sull’argomento: su nostra sollecitazione, il Sindaco Maschietto dichiarava che avevano avuto “un incontro con la società Ciotola per trovare insieme e condividere delle opportunità nuove e che molto probabilmente l’ente avrebbe preso in gestione il parcheggio” (e i costi di manutenzione, aggiungiamo noi).

Tutto questo non si è mai verificato, tant’è che il consigliere Venditti è stato costretto a dover chiedere nuovamente aggiornamenti nel consiglio comunale del 23 marzo scorso, dove per l’ennesima volta il Sindaco ha risposto che a breve avrebbe avuto un incontro con l’ATI Ciotola SPA per arrivare alla condivisione di un atto finale di quella che, ormai, sembra essere diventata una interminabile Sit-Com (il regista, come dichiarò il Sindaco in campagna elettorale, lo conosciamo).

L’unica cosa certa, ormai, è che i cittadini sono presi in giro da questa Amministrazione: il parcheggio resta sempre “temporaneamente chiuso per urgente manutenzione”, creando disagi ai cittadini e ai turisti in vista dell’imminente stagione estiva. Nel mentre, a discapito degli utenti, la Sit-Com va avanti: il regista c’è, ma evidentemente mancano gli attori protagonisti e capaci di prendersi la responsabilità della risoluzione del problema.

Salvatore Venditti – Consigliere Comunale Gruppo Consiliare “Camminare Insieme”

Partito Democratico Circolo di Fondi