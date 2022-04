Fondi Vera contro il Progetto di fattibilità approvato dalla Giunta su recupero e riqualificazione di Piazza delle Benedettine

Il Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera lancia un appello a tutte le forze politiche, culturali e sociali della Città. Il Progetto di fattibilità approvato dalla Giunta ed inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, relativo al recupero e riqualificazione di Piazza delle Benedettine, per circa 2 milioni di Euro, non crediamo rappresenti la migliore scelta possibile.

“Mi rifiuto di pensare che sia questa la soluzione migliore per riqualificare Piazza delle Benedettine” aveva scritto nei giorni scorsi il nostro Consigliere Comunale Francesco Ciccone, scatenando un dibattito che ha coinvolto sui social centinaia di persone.

Una “pavimentazione sopra quella esistente”, una “Piazza sopra elevata a 4,5 metri dal livello della strada”, un “bar/ristorante ad 8 metri dal livello della strada” non ci convincono affatto. Anzi. E non convincono addetti ai lavori e storici che ci hanno manifestato tutte le loro perplessità.

Ci siamo chiesti quanti residenti e commercianti della zona fossero a conoscenza del Progetto di fattibilità approvato dalla Giunta. E molti ci hanno confermato di essere rimasti senza parole. Il rischio che altro cemento sottragga spazio alla storia è concreto. Non possiamo permettere tutto questo. E invitiamo tutta la Comunità a prendere coscienza della cosa.

Sabato 23 Aprile, dalle ore 15 alle ore 18, incontreremo i residenti ed operatori commerciali delle Benedettine in Piazza Emilio Rosati. Illustreremo il Progetto e ne parleremo con loro. Senza filtri. Perché riteniamo che chi vive, lavora e frequenta abitualmente un luogo non possa non essere ascoltato quando un’Amministrazione Comunale ne vuole stravolgere l’assetto.

Francescopaolo De Arcangelis, Presidente di Fondi Vera

Valentina Tuccinardi, Portavoce di Fondi Vera

Francesco Ciccone, Consigliere Comunale di Fondi Vera