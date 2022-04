Con la vittoria al cardiopalma su una mai doma Pallamano Benevento, l’HC Banca Popolare di Fondi conquista il primo posto nel girone C di Serie A2 con due giornate di anticipo.

I rossoblù, per l’importante sfida di sabato, recuperavano in extremis capitan D’Ettorre e Vanoli stringeva i denti e scendeva comunque in campo per dar manforte ai propri compagni; mister De Santis, invece, doveva rinunciare Zizzo e il portiere Garcia.

I padroni di casa non scendevano in campo determinati come in altre occasioni e gli ospiti ne approfittavano per portarsi subito sul +3 (2-5). Con il passare dei minuti i rossoblù aumentavano in intensità e prima impattavano sul 10-10, poi riuscivano a portarsi sul +4 (18-14) a fine primo tempo.

Durante l’intervallo i ragazzi di mister De Santis mettevano a punto qualcosa e, una volta tornati in campo, si portavano subito sul +8 (27-19 all’11°). A quel punto iniziava un’altra gara: il Benevento non mollava la presa, mentre i fondani uscivano letteralmente dalla partita. Sul 33-31 i rossoblù perdevano due fondamentali palle e consentivano così ai sanniti di pareggiare, ma nell’ultimo attacco erano bravi a trovare una buona soluzione che portava al gol di Canete al 30’ su un giusto rigore concesso per fallo su Miceli (34-33 il risultato finale).

Devo fare i complimenti dapprima ai miei ragazzi per i 45’ giocati molto bene - dichiara a fine gara il tecnico fondano De Santis -. E poi complimenti anche ai ragazzi del Benevento, che hanno giocato una gran bella partita non mollando mai. C’è soddisfazione per la prima posizione raggiunta aritmeticamente ma ciò non aggiunge nulla a quello che dobbiamo ancora fare.

Dopo i due giorni di riposo, D’Ettorre e compagni riprenderanno martedì a preparare al meglio le ultime due gare della regular season e l’appuntamento delle Finals Promozione di Chieti.

HC Banca Popolare di Fondi-Pallamano Benevento 34-33 (P.T. 18-14)

HC Banca Popolare di Fondi: Ciccolella 2, Panza, Miceli 5, Vanoli 3, Muccitelli, Antogiovanni, Canete 11, Wolf 2, De Luca 6, D’Ettorre, Livoli, Di Fazio, Rotunno, Morreale 1, Padula, Dieguez 4. All. De Santis; 2° All. Pinto.

Benevento: Vasca, Sangiuolo 4, Laera 13, Ievolella, Coviello, Luongo, De Luca 3, Errico 3, Ballerini 5, Galliano 4, Del Ninno, Chiumiento 1, Caporaso, Mercurio, Ricciardi. All. Fernandes Carvalho.

Arbitri: Anastasio-Falcone.